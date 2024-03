Duro reclamo de la senadora santandereana Gloria Flórez al canciller Leyva en pleno debate machista

El canciller Álvaro Leyva fue citado a debate de control político en la Comisión Segunda del Senado donde le hizo el quite a los cuestionamientos asegurando que los congresistas no leen El hecho fue tildado de irrespetuoso y machista

Álvaro Leyva, canciller de Colombia, (izquierda) Gloria Flórez, senadora del Pacto Histórico (derecha). (Foto: suministrada/VANGUARDIA).

Compartir

Álvaro Leyva, canciller de Colombia, (izquierda) Gloria Flórez, senadora del Pacto Histórico (derecha). (Foto: suministrada/VANGUARDIA).

La senadora del Pacto Histórico, Gloria Flórez, a través de su cuenta de X (antes Twitter), le respondió al canciller Álvaro Leyva Durán por los comentarios que este hizo en medio de un debate de control, los cuales consideró como machistas e irrespetuosos.

"Desde mi ejercicio legislativo y en mi apoyo Irrestricto a nuestro gobierno, llamo la atención de nuestros funcionarios para resolver dudas que puedan surgir en su gestión, y a que sus actuaciones estén acorde a los principios inmersos en el proyecto del cambio como lo son el respeto a los congresistas y especialmente al ejercicio político de la mujer. He trabajado y seguiré trabajando incansablemente por el proyecto del Cambio que eligieron los Colombianos", dijo la congresista santandereana.

Puede leer: Urgente: Comisión de Acusación ordenó abrir investigación contra el Presidente Gustavo Petro por presunta financiación ilegal a su campaña

El debate de control político al canciller Leyva se realizó este miércoles, 13 de diciembre, la Comisión Segunda del Senado. Allí los senadores cuestionaron al alto funcionario por, presuntamente, tener intereses en direccionar millonaria licitación para los pasaportes.

Como respuesta a dichos cuestionamientos, el canciller Leyva se despachó contra la senadora Flórez, asegurando que ella no había leído las resoluciones expedidas por la entidad.

“Les pido que la próxima vez se hayan leído juiciosamente esa resolución, porque no hay nada peor que hacer debates sin conocer el contenido (...) Me lleva a pensar que ustedes no han leído las resoluciones, pero como esto continúa hágame el favor y se pone a leer ”, dijo el canciller a la senadora del Pacto Histórico, Gloria Flórez.

Ante que Leyva continuara con su intervención, la senadora Flórez pidió respeto hacia ella y las mujeres que se encontraban en el recinto.

"Discúlpeme canciller, pero yo también exijo respeto. Usted me está acusando que no estoy informada, pero yo he hecho el ejercicio por tener información, si ustedes entregan otra información es un problema de la Cancillería. El debate de control político no es al Senado, es a la Cancillería", sostuvo la senadora.

Y agregó: "parte del machismo está en que le responde la mujer diciendo que no está documentada, por favor respeto a las mujeres".

Entérese: Con diploma en mano, el ministro de Salud se defiende y reafirma que estudió Medicina en el exterior

Para los miembros de la Comisión Segunda las respuestas del Canciller no fueron claras en medio de tanta polémica y tras la salida de Martha Lucía Zamora, quien fue la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.