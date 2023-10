“Cuando entrevisté a Luis Alfredo Garavito mi hijo tenía 10 años de edad, esa era la edad de sus víctimas y yo me imaginaba a mi hijo tan inocente, tan hermoso y me preguntaba: “¿cómo más de 200 niños como mi hijo fueron violados y asesinados?”, dijo el periodista Rafael Poveda, quien no podía dejar de pensar en su hijo Martín, cuando sostenía la primera entrevista con el violador y pedófilo más temido del mundo.

La obra, de 176 páginas, es el fruto de una investigación periodística en la que Rafael Poveda se enfrenta en un pulso psicológico con Garavito, ya no como periodista; sino como novelista.Así Poveda estrenará como escritor, el próximo 18 de abril en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Filbo, con “Tras la sombra de Garavito” que relata y describe el perfil psicológico del escalofriante asesino serial y violador Luis Alfredo Garavito, el psicópata que torturó y violó más de doscientos niños en Colombia.

Además: Urgente: Murió Luis Alfredo Garavito, el máximo violador en serie de Colombia

En los adelantos que entrega sobre su libro, el comunicador cuenta que, a comienzos de 2020, la idea inicial era hacer un reportaje especial sobre este psicópata, para que la sociedad colombiana prendiera todas las alarmas, frente a la enorme posibilidad de que recuperara la libertad en este 2023.

“Un día mi periodista Kevin Pinzón, en enero del 2020 me llama y me cuenta que tiene a Luis Alfredo Garavito, yo estaba en una feria de televisión en Miami y me acerco a un cineasta que se llama a Gustavo Nieto Roa y le cuento, él me sugiere que lo entreviste y realice un libro”, reveló Poveda.

Y así, se dio el punto de partida de esta investigación exhaustiva y meticulosa con víctimas, familiares de los niños asesinados por esta bestia. Un material periodístico, que asegura Poveda, será invaluable para futuras investigaciones sobre este caso.

“Fue una experiencia muy difícil porque tú sientes el mal, tú lo tienes al frente de ti y estás tratando de descifrar porqué lo hizo, indaga Rafael, preguntas que intenta responder en su libro.

Además: Garavito, uno de los tres colombianos entre los asesinos seriales con más víctimas en el mundo

Garavito cometió sus crímenes en 14 de los 32 departamentos de Colombia, desde 1992, cuando comenzó su historial en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca.“Garavito convencía a los niños para que le ayudaran a traer un ternerito y les daba plata. Eran niños lustrabotas, vendedores de lotería, gente humilde y se los llevaba y los mataba. Pero antes de matarlos, este desalmado hombre los abusaba sexualmente”, cuenta Rafael Poveda.

Este periodista relata en su libro, las entrevistas exclusivas a investigadores, policías, familiares de las víctimas y por primera vez la voz del asesino, en la que analiza cómo Garavito logró durante una década burlar a las autoridades y perpetrar estas violaciones y asesinatos con total impunidad.

Así nace su editorial, inspirada en su programa de crónicas y reportajes Testigo Directo, que lleva 20 años produciendo contenidos periodísticos y contando historias en diferentes formatos y que este año en la Filbo, estrenará sus novelas focalizadas en el género True Crime, es decir un relato de delito, con los libros “Tras la sombra de Garavito”, el “Reflejo de la Bestia” y el “El día que me iban matar”, este último una crónica de largo aliento que narra cómo Poveda fue condenado a muerte por los dos ejércitos ilegales más sanguinarios de la historia de Colombia: las AUC y las Farc.

Además: ¿De qué murió Garavito, el monstruo que violó y asesinó mas de 200 niños?

“Una editorial con la que estaremos presentes en la Feria del Libro de Bogotá desde el 18 de abril, con mis tres publicaciones”, explica Poveda.

Y mientras este periodista se alista para estar en la Feria del Libro con sus publicaciones, vuelve y piensa en su hijo y hoy tiene una sola pregunta. ¿Cómo fue que permitimos eso en nuestro país, con algo importante le preguntamos a Garavito ¿cuántos Garavitos existen en Colombia?.