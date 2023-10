Caso DJ Valentina Trespalacios: Nuevo revés para John Poulos en el proceso por feminicidio

Ya en primera instancia el juez décimo de conocimiento había desechado la posibilidad de incluir como prueba al testimonio del experto en psicología forense, pues el abogado, Jhon Freddy Espíndola Soto, no explicó cuál sería la alteración física o psicológica que Poulos hubiese podido tener por el consumo de sustancias.

El abogado del presunto feminicida buscaba demostrar que Poulos y Valentina consumían estupefacientes constantemente, incluyendo el momento de la muerte de la mujer, y que el estadounidense no había construido el “entorno de celos” que la Fiscalía argumentó para imputar el delito de feminicidio agravado.

“Toda vez que, en lo que de él se depreca, se trata de una apreciación a posteriori”, es decir, después del delito, cuando ya el entorno de celos se transformó en un feminicidio. El perito, entonces, haría una valoración del cadáver de Valentina Trespalacios y de Poulos, pero no sería concluyente para determinar la responsabilidad de John Nelson.

El Tribunal hoy confirmó esos argumentos y añadió otros. De acuerdo con el fallo, leído por el magistrado Juan Carlos Garrido, "se advierte la impertinencia” de la opinión del perito, porque la Fiscalía habló de un entorno de celos, del que declararán dos testigos, que el psicólogo no conocía.

Además, no se necesita dictamen psicoforense cuando el juzgado de primera instancia sí ordenó incluir pruebas, como las declaraciones de María Silvana Núñez, pedidas por la Fiscalía, y las de Carlos Tabares, solicitadas por el abogado de Poulos. Esos testigos sí tuvieron cercanía con la entonces pareja.

“De la lectura se infiere sin esfuerzo que, de los hechos narrados en la acusación, en el lapso de su ocurrencia, no tuvo ningún conocimiento el doctor Campbell Silva, pues éste apenas examinó al acusado en agosto de este año, para evaluar su personalidad desde el punto de vista psicológico”, dice la decisión del Tribunal.

“De manera que redundar en dicho aspecto convierte esa aspiración probatoria en una manifiestamente inútil y superflua”, concluye la Sala Penal, que añade que no es claro cuál es el punto de incluir en el proceso el consumo de sustancias si no se ha intentado argumentar inimputabilidad.

Para probar la ingesta de estupefacientes, la defensa también quiso incluir fotografías y videos que había recolectado. No obstante, el Tribunal advirtió que de ese posible material no se podría concluir nada concreto respecto a la responsabilidad de Poulos como procesado por feminicidio. El Juzgado en primera instancia dijo que ese material gráfico no guarda relación con los hechos jurídicamente relevantes, y el Tribunal lo sostuvo.

“Se echa de menos la indicación de para qué fechas y en qué contextos se recopilaron imágenes en las que, aparentemente, se observa a Valentina Trespalacios Hidalgo y a John Nelson Poulos consumiendo estupefacientes”, dijo la Sala Penal.

Eso significa que no es viable incorporar esas posibles pruebas, por el hecho de que, “según el dicho del defensor, la ingesta de esas sustancias era común en sus encuentros”, pero “tal aspecto no corresponde con hechos jurídicamente relevantes y no se observa en qué forma puede contribuir a la construcción de una teoría defensiva”.

Por último, el abogado Espíndola Soto intentó reiterar que la captura de Poulos no fue legal, pues fue trasladado de Panamá a Bogotá en un avión de la Policía, aunque la Fiscalía inicialmente indicó que fue en uno comercial. Además, en el vuelo se obtuvo un elemento material probatorio que, según la defensa, tampoco sería legal.

Al respecto, el Tribunal tumbó esa argumentación señalando que corresponde a un debate que ya se surtió en las audiencias preliminares que se desarrollaron entre el 26 de enero y el 2 de febrero de este año. En esas diligencias ya se había declarado que la detención fue legal, se le imputaron a Poulos los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento de pruebas y se le impuso una medida de aseguramiento.