Evo morales rechaza exclusión de Maduro

El presidente de Bolivia, Evo Morales, rechazó la exclusión de su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, del pacto que se firmó entre los países invitados, para proteger la amazonía, debido a razones ideológicas.

“¿Cómo es posible que por diferencias ideológicas estemos distanciados?, pero por encima de la diferencia ideológica están los derechos de la madre tierra, respetamos, tenemos diferencias los pueblos sabrán por quién votan o por quien no, eso no está en debate, por eso en el documento de Pacto de Leticia no puede tener exclusión, ya que todos debemos enfrentar ese problema”, dijo Morales

El mandatario colombiano, Iván Duque, se limitó a decir que la Cumbre Presidencial por la Amazonía no era el escenario para discutir temas ideológicos, debido a que la reunión busca fortalecer acciones conjuntas en favor de esta región, que es considerada el Pulmón del mundo.