La decisión del jefe del ente acusador se dio luego de que la Corte Constitucional resolviera que el jefe de Estado no puede excarcelar a ningún procesado para que reciba la figura de 'gestor de paz', tal y como ocurrió este año.

Justamente la decisión del alto tribunal estableció que los términos de sometimiento deben ser definidos por el Congreso de la República y no por parte de Palacio de Gobierno como ocurrió.

"Debían establecerse leyes de sometimiento en cabeza el Congreso. Y no podía intentarse por vía del Ejecutivo para suplantar la labor del Legislativo. La ley de sometimiento colectivo era fundamental. Lo dije cuando me negué a levantar órdenes de captura contra narcotraficantes que no pertenecían a organizaciones que tenían carácter político", cuestionó el Fiscal Francisco Barbosa.

Según el jefe del ente acusador, en los próximos días los fiscales pedirán las órdenes de captura en contra de quienes recibieron el estatus político de 'voceros de paz'.

“Los fiscales, en el marco de su autonomía e independencia, en los próximos días solicitarán las órdenes de captura a quienes se designaron voceros de paz, se encontraban en libertad y se les otorgaron esas libertades”, afirmó Barbosa.

En medio de su discurso, el Fiscal pidió a la vicefiscal general, Martha Mancera, agilizar el informe sobre las personas que quedaron en libertad gracias a esta figura que fue otorgada por el Gobierno Nacional en medio de la Ley de Paz Total.