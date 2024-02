¿Hubo direccionamientos y perjuicio patrimonial?, Procuraduría ante compra de carrotanques en La Guajira

La Procuraduría General de la Nación ha expresado críticas hacia el gobierno nacional debido a su falta de estrategias para abordar la crisis en La Guajira.

Estas críticas surgieron durante una mesa de diálogo convocada con carácter de urgencia por el ente de control, en la cual participaron los Ministerios de Vivienda, Defensa y la Unidad de Gestión de Riesgo (UNGRD).

Al concluir la reunión, la procuradora delegada para la Gobernanza Territorial, Tatiana Oñate, afirmó que las acciones del gobierno en La Guajira carecen de una estrategia clara y de un objetivo definido.

"Lo que vemos es que no hay una estrategia, son acciones dispersas en los que los actores relevantes no se hablan con la suficiente frecuencia y no se ponen de acuerdo sobre la priorización que le deben dar a esas acciones", expresó.

Igualmente, luego de que se hiciera pública la investigación disciplinaria contra el Director de la UNGRD, Olmedo López, por la adquisición de los 40 carrotanques que permanecían inactivos en La Guajira, la Procuradora expresó su preocupación por esta situación de vehículos que no están cumpliendo su función mientras están detenidos.

"Tenerlos inactivos o que estuvieran en proceso de preparación no es suficiente para cumplir el deber constitucional que tienen para facilitar el derecho al acceso al agua. Lo importante no es tener los carrotanques, es que a través de estos se llegue con la solución de agua a las comunidades y sobre todo a estas comunidades dispersas", agregó.

Incluso, la delegada del ente de control fue más allá y expresó su preocupación sobre "cómo se va a conectar esa adquisición y la inversión de esos recursos públicos en una solución efectiva y real en el acceso al agua de las comunidades y como se va a garantizar que el agua que se suministra".

Por otro lado, el General Ricardo Roque, comandante del Comando de Ingenieros Militares del Ejército, admitió que si bien las entidades están realizando labores, existe una falta de coordinación con las entidades responsables.

"Todas las entidades están trabajando, pero el esfuerzo ha sido disperso y lo que vamos a hacer es integrar para generar mayor impacto y que no se generen estas noticias", aseguró.

Por último, la Procuraduría anunció que seguirá monitoreando de cerca la crisis del agua en La Guajira y enviará los resultados encontrados a la Corte Constitucional. Esto con el fin de que se emitan nuevas órdenes en el marco del cumplimiento de la sentencia T302 de 2017, que declara el Estado de Cosas Inconstitucional en esta región del país.