Las extintas Farc han recibido más de 11 mil amnistías por delitos políticos

El dato de amnistías pendientes se ha convertido en las últimas semanas en un reproche por parte del antiguo secretariado del grupo antes ilegal. Rodrigo Londoño reiteró sus reparos al sistema de justicia transicional, frente al que dijo que hay un “descarrilamiento”.

Le sugerimos: Atención: capturan a expolicía que abatió a los dos ladrones en Bogotá

“Se ha querido vender la idea, a la sociedad colombiana e internacional, de que buscamos exculparnos. Eso no es cierto”, aseguró el jefe del partido Comunes justo antes de recibir el documento con el que el Gobierno ratifica su amnistía.

Según Londoño, los procesos en la JEP se “complejizan” hasta el punto de generar “inseguridad jurídica” para firmantes de paz. Eso se demuestra, según el excombatiente, en que la Jurisdicción ha concedido 600 solicitudes de amnistías mientras ha negado 3484.

La magistrada Sandoval, no obstante, aclaró que el número de rechazos puede deberse a tres motivos: personas que no estuvieron acreditadas como integrantes de las Farc, crímenes no amnistiables o delitos no relacionados con el conflicto armado.

No olvide leer: Anuncian próxima reunión de Petro con alcaldes electos para "solucionar problemáticas locales”

Tras el acto de comunicación, la Agencia de Reincorporación se comprometió a informar directamente a quienes fueron firmantes de paz. La Sala de Amnistía, por su parte, viajará a los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación para el mismo fin.

Asimismo, la JEP habilitó una plataforma digital para que cada excombatiente pueda verificar su decreto. Más allá de la amnistía, cada persona citada por la Jurisdicción o por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas deberá atender.