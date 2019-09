Se trata de la circulación de panfletos amenazantes firmados, aparentemente, por grupos al margen de la ley, que se han viralizado en las redes sociales y que ya han logrado transcender las plataformas digitales hasta llegar a las sedes de campaña.

El incidente más reciente se registró el lunes de esta semana con el aspirante a la Alcaldía de Arboledas, Wilmer Dallos, quien denunció ante la Policía Nacional la aparición de un mensaje intimidatorio, en el que lo declaran objetivo militar por ser integrante del partido Centro Democrático.

“He sido víctima de una amenaza de un grupo armado. Quiero recordarles que nunca he sido parte de una estructura al margen de la ley, ni mucho menos he simpatizado con ellos. Mi vida laboral ha sido en la banca y finanzas. He tenido amigos, pero nunca he tenido amenazas. Como colombiano, respeté la constitucionalidad y puse la denuncia ante los entes respectivos. Es un hecho que intimida, pero como arboledano, no me dejaré achantar”, indicó el candidato.

De acuerdo con el coronel Fabián Ospina, comandante de la Policía de Norte de Santander (Denor), el contenido de este comunicado, cuya autoría es, presuntamente, de las disidencias de las Farc, está siendo investigado por parte de las unidades de la Sijín y su veracidad aún no ha sido corroborada por la institución.

Candidatos, entre extorsiones y atentados

Esta no es la primera vez que un mensaje de este tipo eleva el tono de las amenazas en el marco de la contienda electoral que está en marcha.

El Denor ha recepcionado ya tres denuncias por estas intimidaciones contra candidatos en Ocaña, Cúcuta y Tibú en los últimos dos meses. Hasta el momento no se han presentado capturas, ni tampoco se ha esclarecido la identidad de los autores de estas conductas.

“Nosotros lo que hacemos es activar una ruta de atención para estas personas que se sienten intimidadas o amenazadas y se les da la recomendación de informar cualquier situación. Les hemos solicitado también que pongan una demanda judicial ante la Fiscalía y ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) para tramitar nuevas medidas. También hemos hecho un seguimiento a la vivienda del candidato y a su círculo más cercano”, aseveró el coronel.

Entre agosto y septiembre, esta unidad policial ha atendido un total de 13 hechos de violencia contra representantes políticos, entre los cuales nueve son amenazas, dos son atentados, un incidente y un homicidio.

Sin embargo, por miedo a enfrentar represalias, algunos aspirantes políticos han preferido desestimar el nivel de riesgo de estos comunicados y continuaron adelante con sus actividades proselitistas, pese a las amenazas. Ese es el caso de Ider Humberto Álvarez García, candidato a la Alcaldía de la Playa de Belén, por el Partido de La U.

Un panfleto amenazante en el que le exigían el pago de $50 millones para blindar su actividad proselitista de sufrir atentados, fue recibido el pasado 15 de agosto en la sede de su campaña electoral.

“Esto es muy angustiante, porque debido al acuerdo de paz de La Habana vivíamos en una relativa armonía. Pero ahorita están confluyendo actores armados y la población es la que queda en medio de estas acciones armadas. Con respecto al hecho de que soy víctima en el marco de la campaña electoral, espero que las autoridades esclarezcan lo sucedido y me informen quién está detrás de esta extorsión”, manifestó este comunicador social de profesión.