Así lo consideran expertos consultados por COLPRENSA, quienes afirman que pese al freno en la convocatoria de las movilizaciones que se venía realizando semanas tras semana, las razones que motivaron a miles de personas a salir permanecen activas y por eso el Gobierno Nacional deberá actuar con rapidez si no quieren regresar a esta situación en los próximos meses.

El profesor de la maestría de Comunicación Política de la Universidad Externado Carlos Arias, señala que si el Gobierno Nacional no entiende los reclamos que está planteando la sociedad, va a ser muy probable que la presencia ciudadana en las calles se vuelva a reactivar.

“Lo que pasó fue que la espuma bajó, no por una inteligente movida del Gobierno, sino por haber permitido que las manifestaciones hubieran estado infiltradas por violencia. El presidente no ha ganado nada, lanzó una serie de decretos que son paliativos y que la gente no logró entender”, señaló Arias.

El docente considera que las manifestaciones violentas que se registraron en medio de las protestas pacíficas a lo largo de este mes y medio, también fueron fundamentales para tomar la decisión de darle una pausa a las movilizaciones que se venían desarrollando todos los miércoles.

“Al comité le tocaba desactivar estas manifestaciones, porque en este ejercicio la opinión pública comienza a señalar la legitimidad o no del movimiento social. Si es verdaderamente un movimiento social, debían tener a la opinión pública y habían perdido el respaldo por los actos vandálicos”, dice.

Por eso, el experto resalta que el futuro de la protesta será volver a aglutinar fuerzas y estabilizar las demandas, que sean viables en el corto y mediano plazo, donde el Comité del Paro buscará ser más prudente y realista en las posibilidades que tiene el Gobierno de mejorar algunas condiciones de inequidad social que vive el país.

Juan Carlos Ruiz Vásquez, profesor de la facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, opina en la misma línea en la que a futuro se intentará regresar a la convocatoria de los manifestantes y los “mal llamados” líderes del paro van a intentar poner nuevamente al Gobierno Nacional contra las cuerdas.

“Es posible que al ver que no hay acciones del Gobierno, vuelvan a las calles, pero fue tan mal sano para el país el paro en términos económicos, que no sé si les vuelva a salir la jugada. Por lo tanto, el Gobierno debe entender que hay un malestar muy grande que puede tener una explosión más fuerte la próxima vez que si el gobierno se hace el de la vista gorda cometería un gran error”, dijo Ruiz.

El experto considera que “las manifestaciones en el futuro van a ser igualmente disruptivas, porque se dieron cuenta que los gobiernos se pueden poner contra la pared con acciones vandálicas y bloqueos, va a ser un modus vivendi para las protestas en el futuro. Creo que no en el corto plazo, porque los líderes del paro ya se estaban ganando animadversiones por las graves consecuencias económicas, pero no me cabe la menor duda que en el largo plazo si”.

¿Qué viene para el paro?

Luego del anuncio realizado por el Comité del Paro, en el que se dio una pausa a las movilizaciones que se venía realizando semana tras semana, las alternativas que se plantean están centradas en el diálogo con diferentes sectores de la sociedad, la academia, los empresarios, alcaldes, gobernadores y con los colombianos en asambleas, foros, conversatorios y actividades pedagógicas.

“Buscamos hablar con diferentes sectores para socializar el pliego de emergencia; así como adelantar las negociaciones de los pliegos estatales, sectoriales y territoriales; y convocar amplios foros, encuentros, conversatorios, velatones, actividades culturales y artísticas en la mayor cantidad de municipios el próximo 20 de junio, al cumplirse un año de la presentación del pliego de emergencia”.

También indicaron que el 20 de julio, día en que realizará una nueva movilización, radicarán proyectos al Congreso de la República, que recojan el Pliego de Emergencia, para que estos sean aprobados, así mismo anunciaron que radicarán iniciativas que estarán basadas en el “preacuerdo” de garantías a la protesta, que se había discutido con el Gobierno.

Entre las peticiones también están “exigir la derogatoria del Decreto 575 y el Decreto 1174, la respuesta sobre los desaparecidos, la libertad de las y los detenidos y la Ruta de Protección Primaria y Urgente a la vida. Además de respaldar la iniciativa de un Encuentro Internacional en Defensa de la Democracia, de los Derechos Humanos y de las Garantías para el ejercicio de la Protesta social”.

El Comité reiteró que “los bloqueos no son una forma de protesta pacífica. Confiamos que el anuncio que se ha hecho hoy (martes), por el CNP, sirva para que todos los colombianos nos sigamos uniendo en la condena de todos los bloqueos y las nefastas consecuencias que producen en la salud, el empleo, la movilidad, el abastecimiento seguro, entre otros”.

De hecho, durante su declaración el alto consejero para la Estabilización, Emilio Archila, indicó que “en todo momento el Gobierno ve en asegurar las garantías de la protesta una gran responsabilidad. Las acciones que tomó el Presidente (Iván Duque) para la transformación de la policía, el fortalecimiento de la política de Derechos Humanos, el inicio del plan más ambicioso de capacitación, la puesta en operación de la mesa nacional de garantías y la visita de la CIDH son algunas muestras de ese compromiso”.

Así mismo, fue enfático en que “aquí no se está invitando al comité de paro a nada, hemos tenido toda la disposición de trabajar con ellos y lo mismo que lo hemos hecho con otros frentes, dimos todas las garantías; ellos tomaron la decisión unilateral de suspender la interlocución y hoy que anuncian acciones distintas no hay necesidad que los invitemos”.