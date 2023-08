El timonel del 'Leopardo' también fue autocrítico, pero al mismo tiempo levantó la cabeza de cara a lo que viene, el Deportivo Cali, el próximo lunes en Bucaramanga, a las 8:30 p.m. "Fuimos muy imprecisos hoy, en algunas jugadas que debimos haber resuelto de mejor manera y bueno, no queda de otra que levantar la cabeza, tenemos el lunes a Cali en nuestra casa, sabemos que hay que ganar, tenemos con qué ganar, no fue la mejor presentación, pero tampoco la peor, creo que el equipo tiene condiciones para demostrar tenencia de balón, pero tenemos que tenerla más y ser más efectivos", sostuvo Alexis Márquez.

Rodríguez también habló del poco descanso

Francisco Rodríguez, que se desempeñó como defensor central en reemplazo del lesionado Carlos Henao, compartió el concepto del entrenador del Atlético Bucaramanga a la hora hablar del poco tiempo de descanso.

"Es muy difícil corregir porque no hay días de descanso, es sobre la marcha, esperamos reivindicarnos con nuestra gente el día lunes (contra Cali), esperamos hacer el buen trabajo que venimos haciendo. Aún hacen falta muchas fechas y cosas por corregir, pero seguramente nos vamos a levantar", afirmó Francisco Rodríguez.

Rodríguez también dejó claro que "el equipo vine jugando bien, viene haciendo buenas presentaciones de visitante, hoy (ante Once Caldas) esperábamos hacer lo mismo pero no se nos dio, no estuvimos muy fluidos y no generamos muchas opciones de juego, pero el equipo no está decaído; por un partido que no hubiéramos generado esas opciones que estamos acostumbrados no quiere decir que estemos decaídos, cometemos errores, estuvimos imprecisos, nos faltó generar juego y el toque de pelota".