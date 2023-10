¿Fue culpa de la expulsión? Jorge 'El Coco' Ramoa se excusa tras la derrota de Atlético Bucaramanga.

"El balance del partido es negativo por el resultado, no fue un partido normal, prácticamente jugamos todo el compromiso con un hombre menos; aún en desventaja logramos dos veces remontarlo, pero bueno, ante la necesidad nuestra de querer ganarlo, evidentemente dejamos espacios, igual aún con 10 hombres hicimos un gran esfuerzo, un gran trabajo", mencionó el estratega.

No alcanzó con el corazón: Atlético Bucaramanga cayó ante La Equidad y quedó eliminado

"Habían espacios para conseguir la victoria, no concretamos": Carlos Henao

De igual forma, resaltó que el club 'auriverde' no supo aprovechar las acciones que se generaron al comienzo del encuentro, y que "jugar once contra once hubiese sido diferente".

"Lamentablemente lo de hoy fue un partido muy accidentado, un partido anormal. Yo creo que este partido sí hubiese podido ser diferente con los once jugadores", señaló Ramoa.

Para finalizar, el estratega apuntó que desde que llegó al equipo pudo demostrar un cambio y que algún día espera tener la oportunidad de dirigir al elenco de forma permanente.

"Creo que pude demostrar un cambio en el equipo, espero haber mostrado mi trabajo y en algún momento tener una oportunidad más adelante", concluyó.