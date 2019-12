Como dos espectadores más, Michael Rangel y Sebastián Herrera, goleadores de la Liga Águila II y del Torneo Águila, acudieron el pasado domingo a las graderías de la Cancha Marte a ver el inicio de la edición 38 del certamen futbolístico aficionado más importante del oriente colombiano.

Con pintas informales y acompañados de familia y amigos, los artilleros santandereanos asistieron al escenario a ver a sus amigos, unos jugadores y otros ahora como entrenadores, y de paso observar desde la tribuna un espectáculo del cual ellos fueron protagonistas en años anteriores.

Ambos futbolistas hablaron con Vanguardia sobre sus grandiosas temporadas, sobre su futuro y el poco apoyo que hay en Santander para el jugador de la tierra.

“El que Sebastián (Herrera) y yo seamos los goleadores del Torneo y de la Liga, habla a las claras del talento que hay en Santander, pero lo que no hay es apoyo. A mí, por ejemplo, nunca me dieron la oportunidad en ningún equipo de la región, ni en el Atlético Bucaramanga, ni en Real Santander, me tocó irme para Barranquilla. Y así le pasa a la gran mayoría de jugadores”, anotó Rangel.

Mientras que Herrera apuntó: “felices de ser santandereanos, de Floridablanca y de ser goleadores de la A y la B. Eso demuestra que en Santander tenemos talento, pero falta ayuda para sacar adelante a los jugadores jóvenes. Para uno como jugador es fundamental tener respaldo, pues uno siempre va a querer dar más y sobresalir, pero es complicado sin apoyo. Además, el fútbol no es de llegar, sino de mantenerse, y ahí toca aplicar lo que dice nuestro himno... ‘siempre adelante, ni un paso atrás’, y esperamos que llegue ese apoyo para sigan surgiendo buenos futbolistas en Santander”.

Año soñado

“Fue un año magnífico, porque se lograron los dos títulos de la Liga, primero con Junior y después con América, y también con el de la Superliga, y conseguí ser goleador de la Liga, que es algo que todo delantero anhela. Siempre he trabajo para conseguir objetivos grupales y personales, y este año las cosas salieron muy bien”, anotó Michael Rangel.

Pese a lo anterior el goleador del América se quedó con un ‘sabor amargo’, pues en el primer semestre no pudo brillar como él quería.

“En Junior nunca me dieron la confianza, y así es muy difícil jugar y hacer goles, pero siempre traté de dar lo mejor y de aportar para ayudar al equipo, y así lo hice cuando tuve la oportunidad”, recalcó.

Pero en el segundo semestre se vio un Rangel brillante, incluso uno mejor que aquel que estuvo en el Atlético Bucaramanga 2018 cuando fue el artillero del ‘Leopardo’

“En cambio cuando llegué a América el profesor (Alexandre) Guimarães me habló de frente, me dio la confianza y me dijo que yo iba a ser su delantero, que me preparara y afortunadamente se dieron las cosas y terminamos siendo campeones”.

Su aspiración es volver a vestir la camiseta de la selección Colombia y abrir su cuenta anotadora con la ‘Tricolor’, con la que debutó en un amistoso ante Brasil el 26 de enero de 2017.

Y sobre su futuro, fue tajante... “hay cositas por ahí, pero aún no se ha definido nada. Además, tengo contrato con América”. Sin embargo, versiones de prensa dan como un hecho su salida del conjunto ‘escarlata’ e incluso dicen que su destino sería Cruz Azul de México.

Cinco para el peso

Mientras que sobre su temporada con Cortuluá en el Torneo Águila, Juan Sebastián Herrera Sanabria, lo primero que dijo fue... “Contento y agradecido con Dios porque él fue el artífice de todo esto”.

Añadió que la clave de la temporada, además poner todo en las manos de Dios, fue el haber cambiado muchas cosas que le estaban estancando. “Trabajé mucho no sólo en la parte física, sino en la mental”.

El apoyo y los consejos de su entrenador, Mayer Candelo, fueron determinantes en esta temporada fantástica.

“Mayer Candelo me enseñó movimientos y a ser más letal en el área, a mejorar mi olfato goleador, a estar en el área y esperar mi momento, y a eso le sumé el trabajo en potencia y definición, y eso permitió que se dieran los goles que me permitieron aportarle a mi equipo y tener un buen año, tanto que terminé siendo el capitán del equipo”.

Y en cuanto a su futuro, Herrera afirmó: la primera opción la tiene Cortuluá, pero hay ofertas de varios equipos de Primera, y esperaré a ver qué pasa, pero quiero volver ser goleador de la A.

Y añadió que: “... el Atlético Bucaramanga es uno de los equipos que está interesado en mis servicios, pero sólo queda esperar”.