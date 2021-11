Después de completarse la fecha 19 de la Liga BetPlay II de 2021, que sentenció la clasificación de Junior, la lucha en la última jornada de la fase de todos contra todos quedó establecida entre ocho escuadras que luchan por tres cupos.

Hay cinco equipos que ya están listos para la ‘fiesta de fin de año’, pero también tienen el interés de ser cabezas de serie (salvo el líder): Nacional (42 puntos), Millonarios (33), Tolima (33), Pereira (33) y Junior (32).

Alianza Petrolera, sexto, y Deportivo Cali, séptimo, con 30 unidades cada uno, están con un pie adentro e incluso perdiendo en la última jornada cumplirían con el objetivo.

Envigado, octavo con 27 puntos, Jaguares (27) y Bucaramanga (27), ya empiezan a depender no solo de su resultado, sino el de los rivales directos.

Mientras que por el milagro van los grandes América (26), Medellín (25) y Santa Fe (25).

Las cuentas de los aspirantes

Alianza Petrolera requiere de una igualdad en el cierre de local ante Junior, pero también avanza con la derrota y si Cali no se impone, o si Envigado, Jaguares y Bucaramanga no golean.

Situación similar afronta el Cali, que con un empate en casa frente a Once Caldas se asegura, pero una derrota lo favorece, en caso de caída de Alianza o si Envigado, Jaguares y Bucaramanga no ganan con un amplio margen.

Envigado será anfitrión frente a Huila y necesita ganar con una buena diferencia porque Jaguares y Bucaramanga podrían pasarlo en caso de golear. También le sirve ganar y que las ‘Fieras del Sinú’ y los ‘Leopardos’ no ganen. Así mismo, si logra una igualdad necesita que pierdan Jaguares y Bucaramanga y no triunfen América, Medellín y Santa Fe. Y podría entrar perdiendo, siempre y cuando caígan sus perseguidores.

Jaguares visita a Patriotas a quien debe derrotar y que Envigado y Bucaramanga no ganen o no lo hagan por un amplio resultado. El empate lo favorece si pierden Envigado y Bucaramanga y no ganan América, Santa Fe y Medellín.

Atlético Bucaramanga jugará a domicilio frente a La Equidad y le urge la victoria y que no festejen Envigado y Jaguares. Si ganan todos, entra a jugar un factor determinante: la diferencia de goles. Con el empate avanza pero tendrían que caer antioqueños y cordobeses y que no triunfen América, Santa Fe y Medellín.

América deberá doblegar a Pereira como visitante y además necesita que Envigado, Jaguares y Bucaramanga no sumen los tres puntos. Si iguala podría pasar, pero tendrían que darse varios resultados del resto de sus adversarios.

Lo de Santa Fe y Medellín ya es milagroso, porque tienen que ganar y esperar varios resultados de derrotas o empates de los rivales que figuran por encima.

El sorteo

El domingo 21 de noviembre, sobre las 8:30 de la noche, se realizará el sorteo correspondiente a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2021.

Los partidos este domingo se jugarán todos en simultánea a las 3:30 de la tarde, por lo que a las 5:30 ya se conocerán los equipos que acompañarán a Nacional, Millonarios, Tolima, Pereira y Junior.