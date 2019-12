Con sorpresa incluida inició la XX Copa de Campeones - Financiera Comultrasan en la cancha de El Bueno, tradicional torneo de fútbol sénior máster, en el que el campeón defensor, Aguardiente Antioqueño, comenzó la defensa de su título con una derrota.

La jornada inaugural del certamen de fin de año, tuvo cuatro partidos con baja producción anotadora, pues apenas se anotaron cuatro tantos.

El esférico rodó el día de los Santos Inocentes, el 28 de diciembre en la polvorienta cancha de El Bueno ante una multitud de aficionados, que como es tradicional, año tras año acompañan a sus equipos y que de paso van al escenario a ver en acción a hombres como Julián Téllez y Ariel Valenciano, entre otros.

Deportivo Nejer y Fedec, subcampeón de las dos últimas ediciones de la Copa de Campeones, fueron los encargados de disputar el compromiso inaugural del torneo, un duelo intenso de ida y vuelta, pero que se saldó con un empate sin goles, lo que obligó a ir a la instancia de los tiros libres desde el punto penal, en donde Nejer terminó quedándose con los puntos, al ganar 6-5.

A segunda hora midieron fuerzas los conjuntos de Financiera Comultrasan y Clínica Chicamocha - San Lorenzo, partido en el se anotaron los primeros goles del certamen, pero que también terminó igualado, 1-1.

También hubo que recurrir a la definición desde el punto penal, en donde el once de la Clínica terminó imponiéndose 4-1.

EDS La Playa, campeón de 2017 y 2018, debutó con victoria sobre UTS - La Muela, en un muy buen partido, con dos equipos que se prodigaron en el campo de juego y que terminaron brindando espectáculo. El tanto del triunfo de La Playa fue obra de Ariel Valenciano.

Y en el compromiso de cierre, Hecho en Colombia dio la sorpresa al derrotar al campeón defensor, Aguardiente Antioqueño, por 2-0.

Waltinho Castellanos y un autogol de Antioqueño, le bastaron a Hecho en Colombia para quedarse con la victoria.

Tras la primera fecha, Hecho en Colombia y EDS La Playa son líderes del Grupo A con tres puntos, seguidos por UTS y Aguardiente Antioqueño.

Mientras que en el Grupo B, Deportivo Nejer y Clínica Chicamocha son primeros con dos puntos, escoltados por Fedec y Financiera Comultrasan con un punto.

El próximo sábado 4 de enero se jugará la segunda fecha, así: 10:00 a.m. EDS La Playa vs. Hecho en Colombia; 12:00 m. Aguardiente Antioqueño vs. UTS; 2:00 p.m. Fedec vs. Clínica Chicamocha; y 4:00 p.m. Financiera Comultrasan vs. Nejer.