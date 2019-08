Siete meses duró el suplicio de los hinchas del Atlético Bucaramanga, quienes desesperados clamaban por un goleador de pura casta. La semana pasada por fin fueron escuchadas las súplicas y los directivos confirmaron a Jean Paul Pineda, un chileno, que aunque no ha tenido una buena temporada, sí trae credenciales que hacen pensar que podría ser la carta de gol, ausente desde el año pasado.

Quién es Jean Paul Pineda

Pineda nació el 24 de febrero de 1989 en Santiago de Chile. Es decir, tiene 30 años, los últimos 13 dedicados al fútbol profesional.

Jean Paul desde muy pequeño se destacó por su velocidad y su capacidad goleadora. Por eso, con apenas 17 años llamó la atención de dos equipos españoles: El Cádiz y el Deportivo Español. Sin embargo, no llegó a un acuerdo y se regresó a su país donde debutó en Palestino.

Su talento lo hizo llegar a la selección sub 20 de Chile con la que viajó al Mundial de Canadá, donde no jugó ni un minuto. No obstante, fue convocado a la selección mayor para jugar un partido amistoso frente a Cuba. Ese día debutó con 18 años como titular.