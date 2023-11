“Los deportistas fueron inscritos por el Indersantander ante el ministerio del Deporte, ellos clasificaron, cumplían con los requisitos, y más cuando fueron avalados por el ministerio. Estando en ese proceso se venció el reconocimiento deportivo. En el congresillo se dieron cuenta y dijeron que no competían los chicos y ahí se puso la tutela, al derecho a participar, al deporte. El juez dio la medida provisional para participar”, contó Rallon Bautista.

La situación surgió por la falta de reconocimiento deportivo de la Liga Santandereana de esta disciplina, algo que ahora los tiene en medio de una lucha legal para que el Departamento logre mantener las once medallas que ganó (una de oro, cinco de plata y cinco de bronce) en esta competencia.

Tras recibir la aprobación, los deportistas hicieron su participación, ganaron sus respectivas medallas y se subieron al podio.

Tras conocerse los hechos, las Ligas de Levantamiento de Pesas del Atlántico y Tolima, según la vicepresidenta de la Liga de Santander, interpusieron otra acción de tutela, pero esta fue negada.

Sin embargo, la primera acción jurídica que realizó Santander falló y desautorizó la medida, por lo que se perderían las medallas.

“Esa decisión no queda en firme, porque el Indersantander va a apelar”, agregó Rallon Bautista, quien destacó que, si el reconocimiento no se tuviera desde un principio, entonces el ministerio del Deporte no habría permitido la inscripción.

Ahora, se espera que en los próximos días se conozca la nueva decisión, tras la apelación del Indersantander.