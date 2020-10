“Bucaramanga será líder en la recuperación económica”

Preguntas y respuestas

¿Cómo ha sido el proceso de reactivación?

Ha sido de alto impacto. Según la ‘Encuesta de las Cámaras de Comercio de Monitoreo del Impacto de la COVID-19 en las Empresas’, el 80% de las empresas ha mantenido su operación y el 54% espera que el próximo año sea mejor. Un 66% han mantenido el empleo y un 3% ha aumentado la fuerza laboral.

¿Pero, las cifras del Dane nos muestra un alto número de desempleo, cómo se explica esto?

El empleo tiene una dinámica. En mayo, teníamos 5 millones de desempleados, pero se ha venido recuperando. No podemos estar satisfechos porque aún se reportan cerca de 4 millones de desempleados, pero vamos en una senda de recuperación. Las empresas nuevas se crearon generado al menos dos empleos, mientras que en los periodos anteriores ya nacían con empleados. No podemos imperar que hace un mes se golpeaba el tejido empresarial.

¿Qué ha ayudado?

El 50% de los empresarios hicieron uso del subsidio del empleo, estas medidas están ayudando a que se conserve el empleo, esto va en línea con lo que han conservado o incrementado. Donde hay dificultades es en el acceso al crédito, estamos esperanzados que los productos financieros produzcan un efecto positivo si Bancóldex trabaja como banco de primer piso e integra a las fintech. Incluso que los gremios pueden contribuir al análisis financiero o crediticio de las empresas, porque a veces los estados financieros no reflejan las condiciones reales o de futuro de las mismas.

¿Cómo ha sido el trabajo de reactivación en la ciudad?

Bucaramanga tiene la inmensa ventaja que no tiene una economía monodependiente, es diversificada, que tiene todos los temas de salud, comercio, confecciones, tiene un comercio activo. Es una de las ciudades que su índice de contagio no sea alto, tiene una fuerte productividad, Construcción es un sector importante que tiene un buen comportamiento, me atrevería a decir que serán líderes en la recuperación.