“Construvicol no va más en el peaje de la Mesa de Los Santos”, anunció el gobernador de Santander, Juvenal Díaz

Con respecto al peaje, el gobernador afirmó que Construvicol no va más en la Mesa de Los Santos, va hasta el 31 de diciembre. “Vamos a establecer un mecanismo para que la comunidad administre la plata del peaje y determine qué obras quiere hacer con el recaudo”.

“Vamos revisar el contrato del Chicamocha, si jurídicamente lo podemos liquidar, lo haremos. Y con el dinero que hay, si es viable, terminar el proyecto, o si no, tocaría esperar que las autoridades tomen las decisiones que corresponden en sus investigaciones. Nos comprometimos a construir una represa para solucionar el problema de Los Santos”.

Upme prioriza proyecto de cobre en Soto Norte, pero Petro insiste en la no minería en Santurbán, ¿qué pasará?

Obras para recuperar la banca y la vía a Pescadero no avanzan, tras emergencia de 2020, advierte la SSI

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, afirmó que Construvicol no va más en el peaje de Los Santos. “Vamos a establecer un mecanismo para que la comunidad administre la plata del peaje y determine qué obras quiere hacer con el recaudo”, sostuvo. pic.twitter.com/wdqI2bQJXq

¿Qué ha pasado?

La SSI reiteró que existen cifras de inversión que no se evidencian en la vía (in situ). Se observa deficiente señalización, maleza a lado y lado, cunetas tapadas, deficiencia en la iluminación, taludes en riesgo de colapso, todo esto dentro del contexto de una vía de pésimas especificaciones técnicas.

Quienes deseen ir a la Mesa de Los Santos el cobro quedará, por el momento, en $14.800

“Quedan dudas sobre toda la inversión realizada a lo largo de esta concesión. No existe rendimiento de cuentas a la ciudadanía, no se ve interés por parte de la Gobernación de Santander. Tampoco hay claridad sobre los trabajos que se deben realizar, hay vías que no se han intervenido en nada. Mucha información aún es secreta, algo aberrante en la contratación y manejo de los recursos públicos”, alertó la SSI.