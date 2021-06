Aquel mango pesó 6 kilos con 12 gramos, tras su hallazgo corrió la voz de que en una finca de la vereda Barirí, a 7 kilómetros del casco urbano de Socorro.

El particular fruto fue hallado el pasado lunes, cuando trabajadores de la granja orgánica hacían sus labores. Junto a él fueron encontrados otros más de entre 4 y 5 kilos, un tamaño descomunal.

Liliana Garnica, propietaria de la finca, afirmó que "se trajeron los mangos y vimos varios mangos gigantes. Me emocioné tanto que le conté a mi familia y empezó a correr el cuento".

La mujer cuenta que en la cosecha del año pasado también encontraron mangos de grandes proporciones, pero los de este año superaron las expectativas. "Incluso al mango todavía le faltaba desarrollo. No caí en cuenta de decir al trabajador que no tocara los mangos gigantes y los bajó. Pero realmente les falta abrir más la piel. No sé cuánto puedan crecer en un proceso completo de maduración".