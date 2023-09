Una persona se encuentra en situación de pobreza monetaria en el área metropolitana de Bucaramanga, según el Dane, cuando sus ingresos mensuales están por debajo de los $547.356. Esto es lo que se conoce como la línea de pobreza monetaria para el 2022. Y en el caso de un hogar promedio conformado por cuatro personas, la línea de ingresos es de $1’160.153, cálculos del año pasado. Este dato recuerda la manera en cómo se calcula la pobreza monetaria. Es decir, es la plata “literal” que gasta una persona o un hogar para comprar la canasta básica de alimentos, la que cumple el más mínimo requerimiento calórico, que son 2.100 calorías días. En Bucaramanga y su área, hay 417.028 personas que viven esta realidad, conocida como situación de pobreza monetaria. Esto representó una disminución de 77.099 pobres frente al 2021, cuando se registraron 494.127.

El Dane publicó los resultados de pobreza monetaria para el año 2022, en donde se observa que la incidencia de pobreza monetaria a nivel nacional se redujo en 3,1 pp al pasar de 39,7 % (19,6 millones de personas) en 2021 a 36,6 % (18,3 millones de personas) en 2022.

Aunque, “si bien no me siento un hombre pobre, en muchas ocasiones atravieso por momentos difíciles que me impiden ‘cuadrar caja’ al final de cada mes”. El testimonio de Valdomero es una muestra de cómo cientos de personas en Bucaramanga bregan para tener dinero y así comprar el mercado para comer.

Por su lado, la incidencia de pobreza extrema creció ligeramente al pasar de 13,7 % (6,8 millones de personas) en 2021 a 13,8 % (6,9 millones de personas) en 2022 para un incremento de 0,1 pp jalonado principalmente por un crecimiento de 1,7 pp en los centros poblados y rural disperso

Lea también: Bucaramanga fue la segunda ciudad de Colombia que más redujo su pobreza monetaria en 2022 Incidencia de la pobreza De acuerdo con el Dane, el índice de pobreza monetaria de Colombia se ubicó en 36,6 % para el 2022, lo que significa una caída frente al 2021, cuando fue de 39,7 %. Eso equivale a una caída de 3,1 puntos porcentuales. En Bucaramanga, la situación es mejor que en el panorama nacional. La ciudad redujo su pobreza monetaria al pasar de una incidencia del 40,8 % en 2021 al 34,2 % en 2022

“Bucaramanga es la segunda ciudad con la mayor caída de la pobreza monetaria con una reducción de 6,6 puntos porcentuales, detrás de Cali que registró una caída de 8,5 puntos”, dijo Piedad Urdinola, directora del Dane. Estas buenas cifras contrastan con las penurias que ha pasado Valdomero a sus 60 años, quien vive en el barrio Girardot. Y aunque “esto de las ‘chucherías’ me da para vivir, he pasado por momentos de grandes líos económicos porque la plata no me alcanza. Soy de los que certifico que la informalidad es para mí una alternativa, pero por eso mismo es incierto mi diario acontecer”.

Es importante tener presente que el principal motor de la reducción de la pobreza monetaria se encuentra en el alto crecimiento económico observado durante 2022: Anif

Si bien afirma que su rebusque le ha servido para sacar adelante a su hogar, le preocupa que este oficio de las ventas informales no lo protege.

“Es decir, no obtengo beneficios sociales ni garantías de primas o pensiones. A pesar de esto, recurro a esta opción debido a la falta de empleo formal y la necesidad de generar ingresos para mantener mi casa”, cuenta Valdomero. Entre los factores que más ayudaron a reducir la incidencia de pobreza monetaria en la ciudad, el principal fue el crecimiento económico, con un aporte de -11,56 puntos porcentuales. Como segundo factor se ubicó la redistribución de subsidios, con -1,03 puntos porcentuales. Vadomero no entiende muy bien las estadísticas de las tasas de empleo ni de los indicadores de pobreza del Dane. No obstante, “percibo que en Bucaramanga ha aumentado significativamente el número de personas que, como yo, tienen que hacer malabares para sobrevivir. Yo no sé si son las políticas del Gobierno, si son las secuelas de la pandemia o si es que la vida está muy cara, pero pasamos por momentos complicados”.

Más allá de la falta de seguridad laboral, de ausencia de contratos formales y de la inestabilidad económica, Valdomero se enfrenta a duras jornadas en las calles del Centro de Bucaramanga. “Yo trabajo de 7 de la mañana a 7 de la noche, llueva, truene o relampaguee. No tengo de otra, si quiero responder por los gastos de mi familia, debo enfrentar mi viacrucis”, concluye.

Por otro lado, el aumento en el valor de las líneas de pobreza no permitió una mayor caída de la pobreza monetaria y explica el aumento de la pobreza monetaria extrema.

Le puede interesar: Pobreza monetaria: 1,3 millones de personas salieron de esa condición entre 2021 y 2022 Pobreza monetaria extrema Y dentro de los pobres en el país hay un grupo de hogares que son los “más pobres entre los pobres”. A estos los mide el Dane con la línea de pobreza monetaria extrema, que para el 2022 se ubicó en $262.273 de ingresos mensuales por persona. Esto se traduce en un alza de $52.132 frente al 2021, cuando estuvo en $210.141. Al revisarse por hogar promedio de cuatro personas, la línea para considerase pobre extremo en Bucaramanga es de $1’049.092.

En este grupo, la ciudad registró también una reducción, al pasar de 10,4 % en el 2021 a 9,5 % en el 2022. Lo que equivale a una caída 0,9 puntos porcentuales. Esto contrasta con lo que experimentó el país, que presentó una leve alza de 0,1 puntos entre los dos años analizados. 13,7 % fue la incidencia de pobreza monetaria extrema en el 2021, mientras que la del 2022 estuvo en 13,8 %. Este panorama llevó a la analista económica Natalia Galvis Arias, consultora en política social, a afirmar que los hogares que eran pobres hoy son mucho más pobres que antes. En este grupo está Enrique Meza Gómez, quien “hace hasta lo imposible para conseguir empleo, pero no ha sido fácil”. Tiene 50 años, tiene una relación estable y, como él replica, “por fortuna no hemos tenido hijos”.

Ante la falta de oportunidades laborales, asegura que junto a su esposa han tratado de no dejarse derribar por la pobreza. “Nos defendemos como podemos y tratamos, en la medida de lo posible, de conseguir el sustento diario”. La analista Galvis explica que los recientes resultados de pobreza monetaria evidencian dos cosas. La primera, algunos hogares que durante la pandemia cayeron en pobreza lograron recuperarse, es decir, la reactivación de la economía les permitió acceder nuevamente a las oportunidades y a los mercados.

“Segundo, los hogares que ya eran pobres antes de la pandemia están en peores condiciones. Y esto es posible atribuirselo al bajo crecimiento y a la inflación tan alta. Y preocupa porque hoy son más pobres, eso significa que sus condiciones de vida están empeorando”, advierte Galvis. En Bucaramanga y su área, hay 116.360 personas en situación de pobreza monetaria extrema. Es decir, 10.022 menos frente al 2021, cuando se registraron 126.382.

La presente desaceleración económica y la persistencia de altos niveles de inflación sugieren mayores obstáculos para la reducción de la pobreza durante el presente año: Anif.

“Para mí es duro ser pobre, no solo por los duros trabajos informales que hay que asumir para sacar adelante el hogar, sino porque, siendo fuerte y con muchas ganas de emprender, me cuesta mucho reunir los suficientes ingresos para vivir de una forma más cómoda. Si me pregunta si soy pobre, diría que sí. Sin embargo, mi pobreza no proviene de mi forma de pensar, sino de la poca opción que se encuentra en la ciudad para salir adelante”, relata Enrique.

‘Kike’, como le dicen sus amigos, señala que “se le mide a todo’. Todos los días, recorre las calles de Bucaramanga en busca de oportunidades para ganarse uno que otro peso. “En lo que mejor me va es en las ventas, pero de todas formas no es suficiente. El trote es bravo y, si uno quiere ganar un poquito más, tiene que esforzarse más de 12 horas al día”. Sea como sea, ‘Kike’ dice que ha logrado ganarse la vida, al lado de su esposa. Anhela, eso sí, que las condiciones económicas cambien, “porque mi bolsillo no aguanta más crisis como las que hemos pasado en los últimos años aquí en Bucaramanga”. Lea también: ‘Tarifa Cero’ en transporte público aumentaría el recibo de la luz hasta 170 %: Anif

El coeficiente de Gini, que otorga una medida de la desigualdad también se redujo al pasar de 56,3 en 2021 a 55,6 en 2022 a nivel nacional, donde nuevamente se ve una disminución en las cabeceras (54,8 a 53,8), que contrasta con un aumento en los centros poblados y rural disperso (46,2 y 47,9).

Factores que inciden