Pocos saben que detrás de éxitos de la música popular como ‘El Aventurero’ y ‘El desmadre’ no solo hay un artista, sino que Yeison Jiménez es además un hombre de negocios, con nueve empresas. En parte no lo saben porque el caldense de 30 años nunca habla de eso, pero lo hizo en primicia en Inside de La República.

Mientras su niñez estuvo marcada por triunfos en concursos de canción que alimentaron el sueño de ser cantante, su juventud estuvo definida por el trabajo duro como cotero en plazas, donde se forjó su determinación de ser empresario.

Hoy, a la voz de Jiménez no solo se mueven miles de seguidores que lo han convertido en uno de los principales exponentes del género popular; también tiene bajo su comando nueve empresas en distintos sectores. La más reciente de ellas, una óptica que ya tiene tres sedes. Habló de sus movidas empresariales, y le pidió al presidente electo “indicar para dónde vamos”.

¿Cómo se configuró su faceta como empresario?

Lo que más marcó mi camino en el mundo de los negocios, fue donde me críe, eso fue en un plaza de mercado. Allí crecí viendo lo que era el movimiento de los negocios y aprendiendo cómo funcionaba el factor económico en el sector del agro. Entonces soy una persona que entiende todas las políticas empresariales, y conoce el ejercicio financiero y fiscal que hay que hacer para ser empresario, solo que nunca había hablado de esto en público.

¿Cuál fue y cuándo creó su primera empresa?

Mi primera empresa la fundé en 2013, se llama Promotora de Inversiones Yeiluz, la cual se dedica al sector de la construcción. Empezamos con pequeños proyectos de construcción de casas, apartamentos y locales; pero al final del ejercicio terminamos haciendo hoteles y conjuntos residenciales, entre otros.

A la fecha, ¿cuántas empresas maneja?

Tengo un grupo empresarial llamado YJ Company, y que agrupa nueve compañías. Una de ellas es Productos la Cumbre, que es de línea de gorras. En general, tengo empresas en sectores como construcción, apicultura, el agro, inmobiliario; un criadero de caballos; hoteles, discotecas, y compañías de transporte.

¿Cuáles son las últimas movidas empresariales que lidera?

En este momento estamos construyendo 700 viviendas en el Valle del Cauca. También tenemos un proyecto agropecuario con inversiones de $40.000 millones y que busca crear una infraestructura modelo para el agro colombiano.

Además, acaba de incursionar en una nueva línea, de gafas...

Sí, efectivamente. Se trata de Tu óptika, una cadena de ópticas que ya cuenta con tres sedes para la venta de gafas en Bogotá y online a nivel nacional. La idea es poder expandirse y abrir cinco puntos más. Este modelo de negocio viene estructurándose hace ocho años, luego de que me recetaran utilizar gafas de forma permanente, por una enfermedad en mi ojo derecho.

¿Qué diferencial tiene?

Nosotros lo que hacemos es ofrecer gafas medicadas, pero con estilo, como si fueran de sol. Otro plus que tenemos es que ofrecemos un servicio personalizado, en el sentido de que, si una persona no tiene tiempo, nosotros le llevamos la óptica a la casa. Para nosotros esto es un nicho de mercado no colonizado.

Cómo empresario, ¿cómo recibe al nuevo gobierno?

Colombia tiene tres sectores claves en la economía para poder salir de la pobreza: el del agro, el del turismo, y puntualmente la agricultura. Nosotros somos un país agrícola, pero todos los mandatarios que han gobernado han indiferenciado eso. Yo nunca me iría de Colombia, pero el presidente electo tiene que indicar para dónde vamos; porque esa incertidumbre está generando una compra descontrolada de dólares. Lo que sí tengo claro es que era el mejor preparado de los candidatos, conoce a el país y sobre todo al agro colombiano.

¿Cuáles son las cifras operativas detrás de sus empresas?

En este momento manejo alrededor de 120 personas. Antes de pandemia eran 114 los empleados, pero para ese entonces las empresas eran cuatro. En ese periodo crítico de pandemia sostuve a todos los empleados con el pago de medio sueldo y sus prestaciones sociales. Los costos fijos de mi holding eran de $182 millones mensuales. Si yo no trabaja durante dos meses, terminaba debiendo $300 millones. Hoy, YJ Company está en 90% para volver al punto de equilibrio.

¿Qué tan difícil es crear empresas en Colombia?

Ha sido complicado, por el tema de los impuestos. Yo tengo una holding internacional, un solo departamento financiero y otro económico encargados de ocuparse puntualmente del tema fiscal, por eso nunca he tenido problemas. Hoy a los empresarios los ven con malos ojos, porque estos han sembrado más odio que amor. Si un directivo trata bien a sus empleados y les reconoce su valor de activo para la empresa, todo sería diferente.

¿Cómo va la música popular? ¿Qué tan rentable es?

La música popular es un género que mueve mucho dinero porque representa al colombiano. Según las cifras, soy el artista que más trabaja y que más cobra en toda la historia del género. Como cantante en un fin de semana puedo hacer 17 conciertos.