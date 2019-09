PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Por qué pasar de los números a las letras?

La verdad es que las letras en mi vida estuvieron antes que los números. Cuando salí del colegio empecé a escribir, me gustaba más, pero cuando entré a la universidad los temas económicos y sociales me empezaron a apasionar. Me metí en esto y me costó un trabajo terrible volver a escribir, me costó 15 años volver a escribir una página que uno se la leyera y no llorara de lo mala que estaba.

Usted asegura que se siente orgulloso de sus logros alcanzados en los diferentes cargos que ha desempeñado, ¿cómo ve la economía del país hoy que está por fuera de estos cargos?

La veo relativamente bien. Colombia es un país sólido, pleno y manejado con responsabilidad. El Banco de la República hace bien su función al combatir la inflación, da una estabilidad monetaria y cambiaria; el Gobierno, con problemas aquí y allá, pero genera también una estabilidad fiscal, siempre se pasan las reformas que se necesitan. Además, se valora la responsabilidad porque a los colombianos nunca se nos ha cambiado el peso por el dólar, creemos en nuestra moneda y eso tiene un valor increíble, entonces veo a Colombia relativamente bien comparada con la Región, nos gustaría que le fuera mejor, pero dependemos del petróleo y eso nos implica una volatilidad.

¿Los indicadores están controlados, pero cómo ve la confianza del consumidor?

El gasto del hogar, según Raddar, fue el más alto en agosto desde 2016, en un nivel récord de su crecimiento y eso nos muestra que por el lado de las familias hay confianza porque están gastando. A las familias se les baja el ánimo por las noticias negativas en la prensa y eso ofusca a la gente, hace que se pongan pesimistas, pero la gente sigue gastando y el crédito de consumo sigue fuerte, lo que nos dice que siguen pidiendo prestado. Pueden responder en una encuesta que están pesimistas, pero salen y gastan reflejando optimismo. Yo como economista le creo más a lo segundo.

¿Los $271,7 billones para el Presupuesto General de la Nación en el 2020 considera que es suficiente?

Sobre el presupuesto se puede decir es que tenemos que ser optimistas. Él (Ministro Alberto Carrasquilla) habla de prestar al 4% y con respecto a la producción de petróleo es bastante optimista, esos precios puede que no se den, ojalá que sí. Pero el MinHacienda debe ser optimista ¿por qué un ministro pesimista?, uno para dónde coge, pero si hay que ser realistas en decir que eso no se ha dado y que los impuestos son un poco optimistas, la verdad.

¿Debe hacerse una redistribución en el presupuesto de algunos sectores?

Es muy difícil, el Gobierno en su sabiduría le toca distribuir así. Siempre todo el mundo quiere más y a la gente le toca planearse con lo que hay. El presupuesto es como una sábana cortita, uno jala de un lado y destapa al otro lado.

En un entorno más macro, ¿hasta cuándo la turbulencia económica mundial?

Yo soy de la opinión que él presidente (Donald) Trump no puede llegar al próximo año, cuando sean las elecciones de Estados Unidos, peleando con los chinos porque eso le va a complicar su reelección, entonces en algún momento se debe solucionar esto y debe ser antes de finalizar el año. La misma comunidad de negocio de EE.UU. le ha pedido al presidente que deje la peleadera, de manera que yo espero que eso suceda. Hay opiniones contradictorias, pues algunos dicen que la pelea de comercio se mantendría hacia el futuro y otros pronostican que sí se va a solucionar. Esperemos a ver qué pasa.