$!“Avatar: The Way of Water” continúa a la cabeza de la taquilla de EE.UU.

La última película de James Cameron, “Avatar: The Way of Water”, se mantiene a la cabeza de la taquilla de Estados Unidos con más de 86 millones de dólares recaudados durante su tercer fin de semana, lunes 2 de enero incluido por ser festivo.

Hasta ahora, tan solo ha sido superada por “Top Gun: Maverick”, que alcanzó los 1.488 millones de dólares a nivel internacional en su tiempo en salas. De mantenerse la bonanza en taquilla de “Avatar”, el filme protagonizado por Tom Cruise podría perder el título como el filme más taquillero de 2022.

Le interesa: Dave Bautista confirma su última película como ‘Drax’ en “Guardianes de la Galaxia Vol. 3”

“Avatar: The Way of Water” carga con el peso de ser la segunda parte de la película más taquillera de la historia, que alcanzó los 2.922 millones de dólares a nivel mundial.

Tras “Avatar”, la película más taquillera fue “Puss In Boots: The Last Wish”, que recaudó más de 22,5 millones de dólares en taquilla nacional, mientras que “Black Panther: Wakanda Forever”, continúa su camino en salas con 6,5 millones de dólares con el tercer puesto.

Después de estas cintas está el biopic “Whitney HoustoCon 1.400 millones de dólares, Avatar 2 está cerca de entrar al Top 10 de las películas con más recaudo.