Cate Blanchett y Ana de Armas, candidatas a Mejor Actriz

La australiana Cate Blanchett ("Tár") y la hispanocubana Ana de Armas ("Blonde") fueron nominadas en la categoría de mejor actriz para la 95ª edición de los Óscar, anunció este martes la Academia de Hollywood. El resto de finalistas en este apartado son Michelle Yeoh ("Everything Everywhere All at Once), Michelle Williams ("The Fabelmans") y Andrea Riseborough ("To Leslie"). A juzgar por lo ocurrido en la temporada de premios hasta ahora, la máxima favorita para alzarse con este galardón es Blanchett, triunfadora en los Critics Choce y ganadora del Globo de Oro a mejor actriz de drama. La interpretación de Blanchett, que se postula al premio por encarnar a la directora de orquesta Lydia Tár, podría valerle su tercer Óscar después haber recibido la estatuilla a mejor actriz de reparto por "The Aviator" (2005) y como protagonista por "Blue Jasmine" (2014). Aunque la sorpresa podría llegar con De Armas, que logró la nominación gracias a su papel en el biopic "Blonde", del director australiano Andrew Dominik, donde se pone en la piel de Marilyn Monroe.

A sus 60 años, la malaya Michelle Yeoh podría convertirse en la primera mujer asiática en ganar un Óscar como mejor actriz gracias a la comedia "Everything Everywhere All at Once", dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert. Yeoh ya fue reconocida en los Globos de Oro como mejor actriz de comedia o musical y también ha recibido una mención para los BAFTA británicos. Por su parte, Michelle Williams no había sido nominada en esta categoría de los premios de la Academia desde 2012, curiosamente también por su interpretación de Marilyn Monroe en el filme "My Week With Marilyn". En 2017, fue seleccionada en la lista de finalistas como mejor actriz de reparto por "Manchester by the Sea", pero no ganó. En esta ocasión, Williams logró la mención por su participación en "The Fabelmans", la cinta autobiográfica de Steven Spielberg. A pesar de no figurar en la mayoría de pronósticos, la actriz británica Andrea Riseborough se coló en la lista definitiva de candidatas mejor interpretación femenina de la mano de la poco exitosa "To Leslie", en la que interpreta a una madre alcohólica de Texas que gana la lotería.

Spielberg busca por novena vez el Óscar

Steven Spielberg optará por novena vez al Óscar a mejor director tras ser nominado por su último filme, "The Fabelmans", en la 95ª edición de los premios de la Academia de Hollywood. Spielberg luchará por la estatuilla con los directores Martin McDonagh ("The Banshees of Inisherin"), Daniel Kwan y Daniel Scheinert ("Everything Everywhere All at Once"), Todd Field ("Tár") y Robert Östlund ("Triangle of Sadness"), informó la Academia de Hollywood este martes. La nominación de Spielberg llega poco después de haber conseguido el Globo de Oro por la realización de esta película autobiográfica, que se llevó también el premio a mejor filme dramático. Daniel Kwan y Daniel Scheinert, también conocidos como "Los Daniels", recibieron este martes su primera nominación al Óscar con la película de ciencia ficción "Everything Everywhere All at Once" y se sitúan entre los favoritos tras triunfar en otros premios como los Critics Choice Awards. "The Banshees of Inisherin", que retrata el desesperado intento de un hombre para recuperar la amistad de su mejor amigo, también ha tenido un recorrido prolífico en las entregas de premios anteriores. La película de Todd Field protagonizada por Cate Blanchett cuenta la historia de Lydia Tár, una exitosa directora de orquesta que, en el auge de su carrera, tendrá que enfrentar acusaciones de abuso de poder. Esta es la primera nominación de Field en la categoría de mejor director, aunque antes había sido nominado como guionista en filmes como "In the Bedroom" y "Little Children". Östlund ya se hizo acreedor de la Palma de Oro en el Festival de Cannes gracias a su sátira ligera y desatada sobre la superficialidad de la cultura capitalista "Triangle of Sadness".

“Argentina, 1985”, nominada como Mejor Película Internacional

El filme "Argentina, 1985", dirigido por Santiago Mitre, fue nominado al Óscar en la categoría de mejor película internacional, anunció este martes la Academia de Hollywood. La cinta de Mitre competirá con las producciones "All Quiet on the Western Front" (Alemania), "Close" (Bélgica), "The Quiet Girl" (Irlanda) y "EO" (Polonia). "Argentina, 1985" ya consiguió coronarse en el mismo apartado, el de mejor película internacional, de lo Globos de Oro 2023 y también estuvo nominada en los Critics Choice Awards. El filme relata el caso real del fiscal Julio César Strassera (interpretado por Ricardo Darín) y su equipo en el célebre Juicio a las Juntas Militares, las cuales habían instalado un régimen de terrorismo de Estado con miles de desaparecidos y torturados durante la dictadura que gobernó dicho país hasta 1983. Su gran rival será "All Quiet on the Western Front", del alemán Edward Berger, gran sorpresa en estas nominaciones tras colarse en los apartados de mejor diseño de sonido, mejor banda sonora original y mejor guión adaptado, entre otros, para esta misma edición de los Óscar.

Una película basada en el libro homónimo escrito por Erich Maria Remarque en 1928 y en el que se hace un retrato de las atrocidades de las que un grupo de jóvenes es testigo tras alistarse de forma voluntaria para combatir en la Primera Guerra Mundial. "All Quiet on the Western Front" también recibió 14 nominaciones en los BAFTA británicos, superando a cintas tan populares como "The Banshees of Inisherin" y "Everything Everywhere All at Once". Mientras, el cineasta belga Lukas Dhont competirá con "Close", una cinta sobre la transición a la adolescencia de dos niños de 13 años que buscan respuestas que solo obtendrán en su etapa adulta. "The Quiet Girl" es una película dirigida por Colm Bairéad en idioma irlandés gaélico que narra la infancia de una niña de 9 años junto a unos parientes lejanos en una granja del condado de Waterford, en la costa sur de Irlanda. "EO", de Jerzy Skolimowski, completa la lista de finalistas, una "road movie" (película de carretera) que narra el viaje de un burro por Europa "conociendo" a personas de toda índole.

“Pinocchio”, de Del Toro, opta a Mejor Película de Animación

La versión de "Pinocchio" del director mexicano Guillermo del Toro fue nominada al Óscar a la mejor película de animación, anunció la Academia de Hollywood. Los filmes "Turning Red", de Domee Shi; "Puss In Boots: The Last Wish", de Joel Crawford; "Marcel the Shell with Shoes On", de Dean Fleischer Camp, y "The sea Beast", de Chris Williams, completan esta categoría. En su primera nominación en esta categoría, Del Toro reinventa el clásico cuento de Carlo Collodi sobre la marioneta de madera que se convierte en un niño. Con la película de animación foto a foto ("stop motion"), el director mexicano explora temas universales como la vida, la muerte, la rebeldía y la compleja relación con el padre.