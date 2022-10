$!Esteban Cruz Niño: “la brujería está en toda la sociedad”

Germán Castro Caicedo odiaba hablar de su famosa novela La Bruja. Solía decirle a Esteban Cruz Niño, con quien forjó una amistad y con su fuerte temperamento, que no quería hablar de esa obra porque había sido banalizada en la televisión y, según su criterio, este tema requería un abordaje más profundo. Políticos, narcotraficantes, actores, actrices y todo tipo de personas poderosas y sin poder alguno acuden a los brujos cuando tienen que dar una explicación a un fenómeno que azota sus vidas y que no pueden comprender. Además: Hoy comienza el Festival de Cine Francés en Bucaramanga “La Bruja es una historia que yo publiqué para mostrar la importancia de la brujería en Colombia, que la brujería está en toda la sociedad, en entre los más ricos y los más pobres, pero lo cogieron como si fuera una novela, algo de diversión y a mí me parece que debería ser más profundo. Yo por eso no vuelvo a hablar ni de la bruja, ni quiero escribir nada sobre brujería. Si quiere escribir sobre brujería escriba usted”, solía decirle Germán Castro Caicedo a Esteban Cruz Niño. Y eso fue lo que hizo: el reconocido antropólogo e historiador publicó “El libro negro de la brujería en Colombia y la recomendación de Castro Caicedo, dice, fue la base para ponerse a investigar sobre estas creencias que no escapan ni a pobres, ni a ricos en el país. Foto: Teatro Santander/VANGUARDIA Il Concerto, de la compañía chilena CirKoqoshka llega a Bucaramanga También agradece a Mario Mendoza, quien le contó al escritor la historia de un ministro al que encontraron en plena sesión de brujería tras encontrar a su avioneta estrellada. Vanguardia habló con Esteban Cruz Niño sobre su libro aprovechando este mes considerado como “el de las brujas”.

¿Cómo hizo para adentrarse en estos temas? "Estos temas de brujería están en toda la sociedad, como decía Germán (Castro Caicedo). Puedes encontrar gente de todos los estratos: no hay familia en Colombia donde no haya una historia de brujería en la familia. Que al tío le hicieron un amarre, que al otro lo arruinaron, que la tía la secaron con tierra de cementerio. Es algo latente, pero que no se habla. Es un tabú, pero se habla en las familias, entre amigos. Es un tema que sigue siendo visto como algo que no hace parte de lo que somos, de lo que se debería hablar, pero hace parte de lo que es ser colombiano y de lo que es ser humano: la creencia en la magia. Es como el sexo: si tú colocas pornografía la gente se queda mirando por el morbo. Igual: tú hablas de brujería y la gente, por el morbo, quiere verlo, porque son temas tabú o la desnudez, el sexo o la violencia muy fuerte. Todo el mundo dice: que porquería, pero vas a ver la película de terror. Hablar con los brujos es algo muy morboso, en parte. Hablar con un brujo es algo fuerte en el sentido en que te está contando cosas que son estafas, porque la mayoría son estafadores, pero cuando hablas con ellos también cuentan como el alma de lo que pensamos es la magia y la humanidad piensa siempre en la magia".

Aquí mi nuevo libro; EL LIBRO NEGRO DE LA BRUJERÍA EN COLOMBIA, la portada se revelará el 25 de febrero, y estará disponible en Marzo de 2022 by @Penguinlibrosco pic.twitter.com/Rn6QX1b8ds — Esteban Cruz Niño (@CruzEscribiente) February 16, 2022

¿Cuáles serían esas características de la brujería en Colombia? "En Colombia la brujería se ha mezclado con el poder. Muchos políticos utilizan la brujería como una forma de extender su poder. El libro tiene una entrevista con Ernesto Samper, que fue presidente de Colombia. Me encerré en su oficina, en el centro de Bogotá, a que me contara cómo le habían hecho brujería en el palacio presidencial, como su esposa Jackie contrató a una vidente con el capellán del palacio, un monseñor, los hermanos del presidente, ministros y embajadores hicieron un ritual en un río, entre las montañas de Bogotá. Esto nos muestra lo que tú me preguntas: que hay algo entre los políticos, que un presidente colombiano le pague a alguien y haga rituales... Cuenta, por ejemplo, que la mamá le dio un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús para que le protegiera en el despacho presidencial y él dice que el cuadro se veía ladeado. Cuando lo voltearon había una especie de murciélago disecado como si fuera un Jesucristo. También hay otros capítulos en el libro en que se habla de los rezados. Durante nuestro conflicto armado muchos paramilitares, militares, guerrilleros, todos, han usado la magia. Y no lo digo yo. Justicia y Paz, que fue el proceso desmovilización, de justicia y reparación de las AUC, se publicó una sentencia diciendo usaron la brujería y hay testimonios de un paramilitar que mandaba a decapitar a los heridos porque no se morían. No sé si sea verdad, pero está en un documento judicial colombiano".

¿Cómo ha sido la recepción del libro? "Despierta muchas pasiones. La gente dice: vamos a hablar de esto, la gente elegante, distinguida no hacemos estas cosas, cuéntanos un poco. Escribí un libro que se llama Expedientes X Colombia, que le fue muy bien, y escribo un libro sobre asesinos en serie y siempre he esperado que alguien critique y diga: por qué escribe esto. Nunca me ha pasado. Siempre he esperado que un pastor, un monseñor, alguien me diga por qué escriben estas porquerías. Pero no pasa. Hace poco fui a un departamento y me recibió el gobernador y me dijo: a mí también me hicieron brujería. En una entrevista con la emisora de la Universidad Javeriana, en Javeriana Estéreo, decía: estoy sentado en la emisora de los jesuitas hablando de brujería y están felices. Lo que genera es morbo, pero no rechazo. A la brujería ya la toleramos, porque está en nuestras familias, creencias. Hablan los curas en las iglesias, la usan los ministros. En mi libro hablo de muchos políticos, senadores, actores. Ninguno se ha quejado".

Si les interesa conocer los secretos más retorcidos de politicos en #EleccionesColombia, en EL LIBRO NEGRO DE LA BRUJERÍA EN COLOMBIA, se revelan secretos sobre rituales y conspiraciones. pic.twitter.com/O1TVlvDRbM — Esteban Cruz Niño (@CruzEscribiente) March 13, 2022

¿Ninguno se ha arrepentido? "A mí me parece sorprendente. Eso muestra un poco lo que somos como colombianos. Si tú te sientas a hablar con un político de corrupción va a decir: nunca he hecho nada, pero te pueden hablar de brujería. En el Senado de la República hay un pasillo al que le llaman 'el pasillo del terror', porque decían que ahí hacían brujería. En ese pasillo escuchaban la pelota de un niño que saltaba, que veía un espíritu que se metía a en el espíritu de una mujer rubia que se metía un ascensor viejo y un presidente del Senado, José David Name Terán, dice que a él lo atacaron con esa brujería". ¿Y usted cree en la brujería? "No creo en la brujería. No creo que exista algo mágico. El pensamiento mágico está en la Biblia, en el Corán, en todo, pero a las personas que creen las respeto mucho. Lo que ellos me cuentan se los creo. Soy antropólogo e historiador y lo que digo es no hay ninguna prueba física de que una maldición mate a alguien, pero como antropólogo, sí cambia la vida de las personas. Si tú crees en la brujería y sientes que te hicieron brujería, tu vida va a cambiar. Es un cambio real. Cuando tú lo crees te va a cambiar la vida y cuando hablas con un brujo dice que el que no cree está protegido".