El periodista, historiador y escritor Felipe Zarruk acaba de publicar su libro “Rumbo al puerto de la libertad”, una obra que recoge sus mejores crónicas deportivas y familiares, escritas con el alma y el sentimiento.

El libro es el resultado de un proceso de búsqueda y reescritura que duró más de un año. Zarruk, quien ha trabajado en grandes medios de comunicación como Caracol Radio, RCN Radio, Todelar, Grupo Radial Colombiano, El Heraldo, Vanguardia, Radio Net y Revista Nuevo Estadio, tenía inicialmente una selección de 25 o 27 crónicas que había publicado en nuestra casa editorial, Vanguardia, durante los últimos 14 años.

Sin embargo, cuando comenzó a escribir la introducción del libro, se dio cuenta de que había una incongruencia entre lo que quería contar y lo que había escogido. “Una madrugada, me desperté sobresaltado porque me di cuenta que la introducción iba por un lado y el libro por otro. Entonces me tocó cambiar todo, absolutamente todas las columnas, y ponerme a buscar crónicas relacionadas con la historia familiar y mis orígenes”, relata.