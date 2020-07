Luis Miguel Delgado Grande, compositor santandereano, estrenará tres obras en festivales internacionales

“Es algo que no digo yo, sino que me lo inculcaron mis maestros: no puede existir una estética sin un pensamiento técnico y, al mismo tiempo, la técnica se alimenta del planteamiento estético que obliga a desarrollar una técnica y a esto lo que se le agrega siempre una idea provocadora, la idea que hace esta chispa que tiene que ver con la idea de traducir un fenómeno que es extra musical a lo musical”.

“Transfecciones II” es una obra para cuarteto de cuerdas que continúa la línea de “Transfecciones”, escrita en 2016.

El quinteto Pierrot se convirtió en el conjunto del núcleo para muchos conjuntos de música contemporánea y está compuesto por cinco instrumentos: flauta, clarinete, violín, violonchelo y piano, al que se le agrega también percusión.

Por su parte, “Tiempo Cero” será estrenada por Tacet(i) Ensemble, de Tailandia, en el marco del Thailand new Music and Arts Symposium, es una obra que Delgado Grande escribió desde el año pasado en la residencia artística Germinaciones, en Santiago de Chile. Esta residencia fue apoyada por Ibermúsicas, que ofrece estímulos para proyectos de composición a jóvenes músicos.

“En el caso de “Tiempo Cero”, por ejemplo, pues hay una idea que tiene que ver con la sensación interna del tiempo y es algo que me interesa: pensar que el tiempo no es algo que todos percibimos de la misma forma, no solo los seres humanos, sino los seres vivos. Me genera unas ideas de cómo puedo representar cosas que son grandes en un espacio muy pequeño de tiempo y de la forma contraria”, señala Delgado Grande.

“Tiempo Cero” también se estrenará en Santiago de Chile, en septiembre de este año, aunque la fecha está por definir.

Además de estas obras, “Estudio de la luz” también será estrenada en San Francisco, Estados Unidos, en septiembre, por el Megalópolis Saxophone Orchestra y el Mana quartetcon, con una fecha aún por definir.

Así mismo, para 2021, Delgado Grande espera estrenar “Ãtman”, una obra para ensamble en el Festival de música Atemporánea, de Buenos Aires Argentina e “In Vitro”, una obra elecroacústica para soporte fijo que se estrenaría en el evento Muslab, Concierto de Música Electroacústica, en Francia / Cesaire, del Conservatorio Reims, con fecha aún por definir.