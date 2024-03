Cintia Cossio y la posible indirecta hacia Aida Merlano por polémica en redes

Recientemente, el creador de contenido Yeferson Cossio generó una intensa polémica al hacer ciertas declaraciones durante su participación en el programa 'Impresentables' de LOS40 Colombia. Durante la entrevista, el antioqueño respondió con risas a preguntas relacionadas con el breve romance que tuvo con Aida Victoria Merlano, desatando así controversia en el público.

En 2022, surgió un romance que generó una intensa controversia debido a la situación sentimental del antioqueño en ese momento, quien estaba inmerso en una situación complicada con su expareja, la también influyente Jenn Muriel.

“Yo de ella si no quiero hablar, pero yo veo muchas cosas que dicen por ahí y yo literalmente solo me seco de la risa. Yo he visto que ella habla cosas, pero sin importar lo que yo diga, es verdad. Dejémoslo ahí”, afirmó Cossio en su momento.

Las declaraciones de Yeferson impactaron en la opinión pública y llegaron a oídos de Merlano, quien no permaneció en silencio y compartió una conversación con el creador de contenido. En dicha conversación, él presuntamente expresaba su enamoramiento y amor hacia ella.

“Todo el mundo cree que te metiste conmigo por un desliz, te arrepentiste y volviste con tu ex. Tú nunca has tenido los huevos bien puestos para reconocer que lo nuestro terminó porque así lo decidí. Soy la única mujer que no te ha perdonado porque la que me hiciste fue la única”, declaró Merlano.

Después de este enfrentamiento que generó revuelo en las redes sociales, ahora se añade un mensaje de Cintia Cossio, la hermana del influencer. Este mensaje fue interpretado como una indirecta hacia la barranquillera, ya que abordó a los hombres que expresan un "Te Amo" con la intención de conseguir una noche de intimidad, sin que realmente lo sientan.

“Entiendan, los hombres muchas veces dicen ‘Te amo’ solo para m3t3rl4, no porque lo sientan”, escribió Cintia en la red social Threads.

A pesar de que ninguno de los involucrados ha abordado nuevamente el tema, es innegable que Yeferson está inmerso en una disputa legal con Westcol, un destacado streamer y pareja de Aida Victoria. Esta situación podría avivar aún más las tensiones entre el individuo de Antioquia y la barranquillera.