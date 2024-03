$!Video | “Me rompí la cabeza”: Diego Cadavid se accidentó en medio de una grabación

Después del lanzamiento de la película ‘El Bolero de Rubén’, el intérprete Diego Cadavid, quien desempeña uno de los roles principales, compartió a través de una publicación en redes sociales su vivencia durante su participación en esta producción. El actor desveló que durante el rodaje de la película sufrió una lesión en la cabeza mientras llevaba a cabo unas maniobras requeridas por la escena.

Según indicó Cadavid, reconocido por sus roles en producciones como ‘El cartel de los sapos’, la lesión no fue grave, pero sí enfrentó una serie de dificultades para continuar filmando.

“Me rompí la cabeza filmando una escena... Eran las 8 pm... Primera escena de la noche y primera toma, recién empezábamos. Me accidenté haciendo esa toma y caí al piso... Me cocieron 6 puntos en la ceja. Salí del hospital y volví al set a seguir filmando... antes de que se hinchara y fuera imposible cubrirlo... Pero los siguientes días la tarea sería esconder esa herida el resto de la película... El ojo se me puso así y peor... La escena del accidente quedó en la película , se van a dar cuenta! (sic.)”, contó el actor en su cuenta de Instagram.

