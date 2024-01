“¿Drogadicto y manipulador?”: Salen a la luz detalles escalofriantes de Matthew Perry; habría engañado al mundo

Matthew Perry falleció el 28 de octubre de 2023, con la ketamina siendo la causa principal según informes forenses. A pesar de su imagen pública, se reveló que el conocido actor de “Friends” había estado mintiendo sobre su sobriedad durante años.

Fuentes cercanas a Perry describieron al actor como una persona que había llegado a ser manipuladora y, bajo la influencia de las drogas, supuestamente abusiva en términos verbales, emocionales y físicos, según reportes de US Weekly.

El engaño de Matthew Perry para vender libros

Las fuentes aclararon que Perry no era inherentemente malo, pero sus adicciones lo transformaron significativamente. “Solo sabía infligir dolor y posicionarse como víctima”, compartió una fuente. Revelaron además que sus afirmaciones de sobriedad durante la promoción de su autobiografía, “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing”, eran falsas, constituyendo una estrategia para impulsar las ventas del libro.

Se reportó que Perry había tenido varios accidentes conduciendo su Aston Martin bajo la influencia de drogas, aunque sin causar heridos. La fuente indicó que Perry no parecía consciente del potencial daño mortal de sus acciones.

Conflictos y abuso: las tensiones personales de Matthew Perry

US Weekly también informó sobre un violento altercado en marzo de 2022 entre Perry y Morgan Moses, una experta en adicciones que lo había apoyado. Según los informes, Perry agredió físicamente a Moses durante una discusión. “Él arrojó a Morgan contra una pared, le arrojó algo y la empujó sobre una cama”.

Tras el incidente, Perry se sintió profundamente arrepentido, especialmente porque Moses había sido una figura clave en su vida. “Cada pequeño conflicto lo hacía estallar, y luego distorsionaba la realidad para presentarse como la víctima”, explicó la fuente.

Además, se supo que una joven de 20 años amenazó con demandar a Perry por abuso emocional y psicológico. Según los informes, Perry habría sido responsable de introducirla en el uso de drogas, incluyendo oxicodona y analgésicos. “La significativa diferencia de edad implicaba un desbalance de poder”, señaló la fuente. Aunque la situación no llegó a tribunales, se entendió que ambas partes alcanzaron un acuerdo privado.