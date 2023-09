Aparicio, conocida por su papel en la película “Roma”, fue elogiada por su trabajo en pro de la diversidad y la aceptación. En su campaña con Victoria’s Secret, Aparicio modeló varias prendas de la marca y compartió un poderoso mensaje sobre diversidad y amor propio. “Llevar puesta la lencería de Victoria’s Secret me hace sentir segura, única y poderosa”, comentó la actriz mexicana de 29 años. “Me encantaría que las nuevas generaciones se acepten tal y como son y que nos demos cuenta que la diversidad también es hermosa”, señaló la intérprete en el video que compartió en su Instagram y en el de la famosa marca de ropa interior.

Le puede interesar: “Se dormía”: la terrible razón tras el divorcio de Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness

A pesar de las críticas, muchos seguidores han aplaudido a Aparicio por su nuevo logro y a Victoria’s Secret por su compromiso con la diversidad. “Ella es un ícono, es una leyenda y el momento”, “Era urgente decirle a las mujeres que sus cuerpos están bien y que no es forzoso tener cuerpo de pasarela para sentirse bonitas”, “Orgullo mexicano”, “Es la vez que más identificada me he sentido con la marca”, se lee en varios comentarios que no solo aplauden a la actriz, sino también a la marca por este nuevo mensaje.