Los drásticos cambios que hizo Karol G tras su aterrizaje de emergencia

Karol G, nombre con el que es ampliamente reconocida Carolina Giraldo Navarro, ha acaparado la atención de los titulares internacionales tras experimentar un escalofriante incidente durante un viaje con su familia y equipo en su avión privado.

El pasado viernes, múltiples medios de comunicación reportaron que la aeronave de la artista experimentó dificultades técnicas y requirió realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto Van Nuys de Los Ángeles, California.

Durante la noche del jueves, 29 de febrero, se reportó que en el avión de 'La Bichota' se detectó la presencia de una nube de humo en la cabina, lo que generó una señal de alerta para el piloto, quien tomó la decisión de aterrizar de manera inmediata.

La cantante colombiana viajaba con otras 16 personas cuando el piloto optó por realizar un aterrizaje de emergencia luego de despegar del Aeropuerto Burbank, en Hollywood.

El incidente fue captado en varias imágenes compartidas en redes sociales, donde se observa a Karol G descendiendo del avión visiblemente preocupada, antes de correr a abrazar a uno de sus familiares tras el susto vivido durante el vuelo.

Tras el aterrador incidente en su avión privado, Karol G, la reconocida cantante paisa, tomó una decisión drástica que involucra a su familia. Así lo comunicó a través de su canal de WhatsApp durante el fin de semana.

“Los amo a todos y quiero decirles que AGRADEZCO infinitamente sus oraciones, la energía bonita que me mandan, cuando tienen un pensamiento bonito sobre mí, cuando me desean el bien. Los amo mucho y siempre, siempre voy a hacer todo y más de lo que pueda para no fallarles, así como ustedes no me fallan a mí”, dijo Karol G.

Asimismo, la cantante expresó que, debido al aterrador momento que atravesó, optó por no viajar por un tiempo con su sobrina Sophie, quien la ha acompañado durante su gira "Mañana será bonito". 'La Bichota' compartió una fotografía de la pequeña y expresó cuánto la extrañaba.

“La extraño horrible. Después de lo del avión decidí que mejor se quedaran por estos días, pero esos dientecitos le arreglan el día a cualquiera, las palmeritas también”, agregó la artista paisa.

Como era previsible, los usuarios en las redes sociales no escatimaron en enviar mensajes de apoyo a Karol G tras el susto que experimentó, y elogiaron su determinación de proteger a su sobrina.