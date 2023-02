“Fue un malentendido”: exreina que habría utilizado tarjetas ajenas dice que no es una delincuente

“No quiero y no voy a pedir ni un solo centavo a Martín, porque ni con todo el oro del mundo él podrá revertir y reparar todo el daño que le ocasionó a mi salud con su conducta”, dijo Cediel.

Le interesa: Fiscalía de EE.UU. rebaja los cargos contra Alec Baldwin por homicidio involuntario

“Con la decisión de la Sala de Casación se hizo justicia y se llegó a la verdad que para mí es lo más importante dentro de este proceso”, agregó en su momento.

Ahora, Jessica Cediel se volvió a robar la atención en redes sociales. En esta ocasión, la presentadora mostró su piel del rostro desprendida por un tratamiento que se hizo. “Acá no hay maquillaje ni nada, vean la textura”, aseguró.

La famosa documentó el paso a paso del cambio de su rostro y lo publicó en video a través de su cuenta oficial de Instagram.

“Nunca en la vida lo he hecho. Me lo recomendaron. Les estoy mostrando el paso a paso para que vean el resultado final. Primera vez que me lo hago, por ahora está bien”, dijo.