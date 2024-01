$!Video: “No hubiera salido de esa depresión”: El famoso actor que mandó a Majida Issa a terapia

La colombiana, quien ha interpretado reconocidos papeles como ‘La Diabla’ en ‘Sin senos no hay paraíso’, conoció a su expareja el actor Andrés Sandoval en la novela ‘Corazones blindados’, producción que ambos protagonizaron.

“La peor tusa que viví fue con Andrés Sandoval. En ese momento, evité a los medios y no hablé al respecto porque necesitaba concentrarme en mi recuperación. Si hubiera tenido que enfrentar la opinión pública sobre mi relación, no habría superado la depresión que me dejó”, confesó.

Además, añadió que tuvo que asistir a terapia durante dos años, reconocer como se había dato todo y perdonarse por no retirarse antes de la relación.

“Tuve que escucharme mucho a mí, tuve que hacer un ‘stop’ de comentarios y concentrarme más bien en cómo recuperar mi autoestima, mi seguridad, perdonarme a mí, haber llegado ahí y no haberme retirado antes. Entender que yo estaba buscando en el lugar equivocado lo que yo quería para mi vida, entender que sí hay que pensar las cosas dos veces y escucharse un poquito más uno en vez de complacer más al otro”, comentó.

Finalmente, afirmó que ya no son amigos, pues ella suele alejarse de sus exparejas, ya que considera que cada quien debe mantener su distancia para poder sanar.

