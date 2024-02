Video | ‘This Is Me... Now’: Jennifer López estrena su primer álbum en 10 años

Así, el lanzamiento del disco, que según López es “la celebración del camino hacia la autoaceptación y el amor propio”, coincide con el estreno de su nueva película en Amazon Prime, ‘This Is Me... Now: A Love Story’.

Además, a través de la letra de las 13 canciones del trabajo, Jennifer Lopez ha explicado a través de un comunicado que “ahonda en los altibajos de la vida, el amor y las relaciones” y le da importancia al “poder transformador” del amor propio.

Lea también: Video | “Hemos reído y llorado juntas”: Ventino anunció su separación

El trabajo está escrito y grabado en la casa de la artista en Los Ángeles en 2022 y 2023 y tiene colaboraciones con productores como Rogét Chahayed, Angel López y Jeff ‘Gitty’ Gitelman, HitBoy, Tay Kieth, Yeti Beats, Carter Lang, Kim ‘Kaydence’ Krysiuk, Jason Derulo y Brandon Riester.

El tracklist de ‘This Is Me... Now’ es: ‘This Is Me...Now’, ‘To Be Yours’, ‘Mad in Love’, ‘Can’t Get Enough’, ‘Rebound’, ‘Not.going.anywhere’, ”Dear Ben, Pt. II’, ‘Hummingbird’, ‘Corazones y flores’, ‘Broken Like Me’, ‘This Time Around’, ‘Midnight Trip to Vegas’ y ‘Greatest Love Story Never Told’.