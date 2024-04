¿Sufre de ataques de ira? Claves para eliminar estos episodios en 30 días

Los ataques de ira son una respuesta emocional ante algunos síntomas que sufre una persona cuando siente ira desproporcionada provocada por factores como el estrés, la ansiedad, y otras situaciones. ¿Cómo prevenirlos?

Los ataques de ira son bastante frecuentes en las relaciones interpersonales debido a una incapacidad de manejar las emociones, de acuerdo con unos patrones aprendidos desde la infancia y que el cerebro continúa procesando en la adultez de la misma manera.

De acuerdo con Jessika Perdomo, psicóloga y coach experta en el control de ataques de ira, para comprender los ataques de ira hay que llegar a su raíz y aunque estos patrones emocionales se crearon en la infancia, en la adultez son un indicador de alta dependencia emocional, una seria desregulación del sistema nervioso y patrones de pensamientos perfeccionistas, adicción al control, y rigidez cognitiva.

Por lo tanto, una vez modificados estos patrones, y regular el sistema nervioso, podemos olvidarnos de los ataques de ira para siempre.

¿De dónde vienen los ataques de ira con la pareja?

Los ataques de ira, según Jessika Perdomo, psicóloga y coach experta en el control de ataques de ira, son un patrón aprendido, debido a que el factor crítico se desarrolla a partir de los siete años, durante los primeros años, todo pasa directamente al cerebro sin ningún filtro.

Por lo que aprendes a comportarte y reaccionar exactamente cómo los adultos que tenías a tu alrededor y desarrollar los mecanismos de “defensa” para sobrevivir en ese ambiente; básicamente tus reacciones emocionales son la de tus padres o cuidadores, a menos que hagas algún trabajo terapéutico personal, para modificarlos.

Infancia de las personas que presentan ataques de ira

De acuerdo con Jessika Perdomo, psicóloga y coach experta en el control de ataques de ira, las personas que sufren de ataques de ira hacia sus parejas, suelen haber crecido en ambientes caóticos, en los cuales fue testigo de:

Violencia doméstica, peleas y abuso entre sus progenitores o personas que le rodeaban. Víctimas de abuso físico, emocional o psicológico a sí mismos o a sus hermanos por parte de sus cuidadores.

“Debido a esa sensación de impotencia e injusticia vivida durante la infancia o la etapa que vivieron con sus padres o cuidadores, desarrollan una tendencia a protegerse y defenderse, viven pensando que todo lo que hace su pareja es en contra suya, y que quieren tomar ventaja de ella, se ofenden con facilidad y se enojan y reaccionan a los mínimos comentarios o “faltas cometidos por su pareja”, explica la especialista.

Sin embargo, esto todo sucede a nivel inconsciente que es donde viven sus emociones, es decir, racionalmente no lo ven así, pero así es como se procesa el problema internamente, el cerebro percibe a su pareja cómo un “elemento vital para su supervivencia”, de allí los ataques de ira, de la sensación de que si su pareja no le provee lo que la persona cree que necesita, cómo lo necesita, cuando lo necesita, de la manera que lo necesita, entonces no le ama”, anota la psicóloga y coach experta en el control de ataques de ira.

Características de las personas que sufren de ataques de ira

Debido a que las emociones son disparadas desde el cerebro primitivo, son irracionales, y es por ésta razón que encontramos los ataques de ira en personas:

Con altos niveles intelectuales, disciplinadas, exigentes y ambiciosas.

Son personas profesionales, perfeccionistas e hiperexigentes consigo mismas y con su pareja.

Suelen ser extremadamente racionales e intelectuales, sobreanalizan los comportamientos de su pareja y sus emociones, lo que ocasiona que se queden atrapadas en la racionalización, incapaces de procesar sus emociones y de alguna manera “digerirlas” para regular su sistema nervioso y volver a la calma.

En cambio, mantienen en un espiral mental, que conduce a que acumulen las emociones internamente hasta que su sistema nervioso se satura y es allí cuando estallan en el ataque de ira con su pareja y solamente después del ataque de ira pueden volver a calma, donde el ciclo, vuelve a empezar.

¿Cómo solucionar los ataques de ira contra mi pareja?

De acuerdo con Jessika Perdomo, psicóloga y coach experta en el control de ataques de ira, la solución a los ataques de ira es muy simple, y sólo consta de tres pasos:

1. Independizarte emocionalmente de tu pareja: Normalmente en las relaciones de pareja nos apegamos a nuestra pareja, el problema es que nuestro cerebro empieza a percibir a nuestra pareja como un “recurso vital para la supervivencia” y cuando hay desacuerdos entra en modo de alerta al percibir la posible pérdida de dicho “recurso” y eso es lo que nos hace tener éstos impredecibles ataques de ira.

Debido al perfeccionismo y a la hiperexigencia con nosotros mismos, proyectamos esto en nuestra pareja y esperamos que sea perfecta y le exigimos un montón, sin embargo, esto deteriora la relación y crea inestabilidad y estancamiento, porque se rompe la base fundamental de la relación de pareja, que es “la seguridad emocional” es decir, sentirte amada y aceptada incondicionalmente por tu pareja.

Para restablecer esa seguridad, aunque de forma paradójica, tenemos que independizarnos emocionalmente de nuestra pareja y empezar a satisfacer nuestras necesidades emocionales por nuestra cuenta, para apagar el estado de alerta en el que nos pone vivir con el miedo de perder a nuestra pareja cada vez que hay un desacuerdo.

2. Reestructuración cognitiva del patrón de la Ira: Simplemente, cambiar tu forma de pensar acerca de tus emociones y los comentarios o comportamientos de tú pareja que disparan las reacciones que aprendiste en tu infancia, de esta manera tener ataques de ira se vuelve algo imposible.

La reestructuración cognitiva, tiene como objetivo desactivar el patrón de la ira, al ir aplicando una especie de “frenos mentales”, para detener la ira en el momento, momento a momento y así no acumular para luego estallar inesperadamente.

3. Personificar la versión pacífica de ti mismo: Necesitas apuntar a una meta, controlar la ira en sí misma, no es una meta sino un medio para que puedas empezar a disfrutar de la vida por la que has trabajado tan duro, de ahí que es necesario dirigir tu energía a practicar los comportamientos, reacciones y formas de pensar deseados, por ejemplo, escuchar de forma calmada las opiniones de tu pareja y cambiar los reclamos y las quejas por peticiones en un tono de voz neutral.

Toda persona tiene una versión pacífica de sí misma, de ahí la búsqueda incesante de sentirte en paz y tu compromiso en buscar soluciones para controlar la ira definitivamente.

¿Cómo controlar los ataques de ira y aprender a sentirte en paz?

De acuerdo con Jessika Perdomo, psicóloga y coach experta en el control de ataques de ira, seguir los tres simples pasos mencionados anteriormente, para eliminar los ataques de ira con tu pareja para siempre de tu vida.

Si sufres de ataques de ira con tu pareja, estos no te definen, ni significan nada acerca de ti, eres un humano, y todos los humanos somos diferentes, algunos son adictos al cigarro y otros a la ira, y sin embargo, pase lo que pase, mereces tu amor, comprensión y respeto durante el tiempo que necesites para superarlos.