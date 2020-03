Un mensaje que se está difundiendo en imágenes y publicaciones en Facebook y WhatsApp asegura que el “coronavirus, antes de llegar a los pulmones, permanece en la garganta durante cuatro días” y que hacer “gárgaras con agua caliente y sal o vinagre eliminará el virus”. Esta información es falsa y ya ha sido desmentida por medios de verificación de datos de varios países.

Por ejemplo, AFP Factual (que ya también había publicado que el agua no tiene efectos sobre el coronavirus SARS-CoV-2, que causa la enfermedad conocida como Covid-19) recordó que consultó “las recomendaciones oficiales de la OMS, así como las de las autoridades sanitarias de Estados Unidos, Canadá y Francia y tampoco se menciona que hacer gárgaras es efectivo contra el coronavirus”.

En su chequeo, AFP Factual explica que hacer gárgaras “es un gesto que puede usarse durante ‘el dolor de garganta común, no para el nuevo coronavirus en particular’”, según aseguró el profesor Brandon Brown, epidemiólogo de la Universidad de California.

‘No hay necesidad de cambiar la temperatura del agua que usted bebe. El agua potable siempre es importante, no solo para el coronavirus’ dijo también Brown.

Por último, tampoco hay sustento de que el coronavirus permanezca ‘en la garganta durante cuatro días’ antes de llegar a los pulmones, según los organismos públicos de salud consultados por AFP Factual, entre ellos, también el Ministerio de Sanidad español”.

Por su parte, el medio australiano AAP Factcheck hizo un chequeo de una cadena que se estaba moviendo en Facebook con apuntes de “un tío” sobre el Covid-19.

Uno de esos apuntes asegura que, tras contraer Covid-19, la persona infectada pasará por los síntomas de una infección en la garganta en los primeros tres o cuatro días, luego pasará a síntomas de neumonía y finalmente a dificultad para respirar debido a congestión nasal.

Como ya contamos en otro chequeo, algunos de estos síntomas sí pueden aparecer en alguien contagiado de Covid-19. Pero el profesor Peter Collignon, un médico que trabaja con enfermedades infecciosas y es microbiólogo de la Universidad Nacional de Australia le dijo a AAP Factcheck que “no todo el mundo desarrollará todos esos síntomas en ese orden exacto”.

“Algunas personas simplemente tienen secreción nasal e inflamación en la garganta, o un poco de fiebre. Eso es todo. La gente también puede desarrollar neumonía, pero eso no les pasa a todos. Solo les pasa a quienes se pongan muy enfermos”, le dijo el doctor al medio australiano.

AAP Factcheck también escribió que, según el profesor Anthony Cunningham, también médico que trabaja con enfermedades infecciosas, de la Universidad de Sydney, “el virus no infectará primero la garganta debido al epitelio (una capa delgada de tejido) duro que se encuentra al fondo de la garganta, sino que primero lo hará en el más delicado epitelio nasal”.

Cunningham también aclaró que, “realmente es la nasofaringe (el pasaje que se encuentra detrás de la nariz) la que puede infectar la garganta”.

Así que es tanto falso que el coronavirus SARS-CoV-2 dura cuatro días en la garganta antes de infectar los pulmones y que esto se puede prevenir haciendo gárgaras con agua y sal.

Este artículo fue publicado originalmente por Pablo Medina en Colombiacheck. Vanguardia lo publica con autorización de este medio de comunicación en el marco del esfuerzo por combatir la desinformación al respecto del brote de coronavirus en el mundo y Colombia.

¿‘Fake News’ sobre el coronavirus?, nosotros lo chequeamos

Recuerde que no toda la información publicada en Internet es verdadera y en redes sociales circulan muchas noticias falsas. Por ello, lo recomendable es no compartir todo lo que nos llega y verificar primero las fuentes oficiales para no caer en la desinformación y causar pánico colectivo.

Los ciudadanos que tengan conocimiento de alguna publicación sospechosa sobre coronavirus que esté circulando en redes sociales o Internet, puede escribirnos a la línea de WhatsApp 314 3600052 o enviar un correo electrónico a noseapingo@vanguardia.com.

También pueden llamar al teléfono 6300700, extensión 1103, o escribirnos a través de los canales de contacto de Vanguardia.com como Twitter (@vanguardiacom), Facebook e Instagram.