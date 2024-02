$!¿Qué hacer ante una posible falla en la prestación del servicio de salud?

En la actualidad existen varias problemáticas que impiden a las personas acceder a un servicio eficaz, entre ellos, están recibir un tratamiento oportuno de las enfermedades, medicamentos, citas médicas o procedimientos quirúrgicos; es así como, en el país cada día se presentan solicitudes ante la Superintendencia de Salud por algún tipo de inconveniente al momento de acceder a una atención y según la entidad, en lo corrido de este año se han presentado alrededor de 1.508.851 reclamos.

Entre las principales causas, se encuentran el no recibir de forma oportuna las citas médicas especializadas, representando en total 53.029 de reclamos realizados hasta junio de 2023, el segundo lugar están las quejas por parte de las personas al no obtener los medicamentos oportunamente (10.757) y la falta de agenda para cirugías especializadas (7.740), implicando un riesgo en la salud de los pacientes, al no tener un tratamiento oportuno de las enfermedades.

Por esta razón, el Centro de Especialista Forenses Aníbal Navarro, ha determinado el proceso que deben realizar las personas al momento de tener un reclamo frente a un servicio de salud.