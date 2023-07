De tobillo y el tendón de Aquiles: la lesión en el tendón de Aquiles es más frecuente entre los no profesionales. Las lesiones, y en especial la rotura, suelen requerir cirugía. “En siete años en Millonarios, no he visto una sola lesión del tendón de Aquiles, y en consulta externa he visto tres roturas tan solo en el último año”, asegura la doctora Chica.

La especialista Chica sugiere que aquellos que juegan ocasionalmente dediquen al menos dos días a la semana a realizar 45 minutos de ejercicio y estiramientos. Aunque los estiramientos no previenen lesiones de forma inmediata, resultan beneficiosos a largo plazo.