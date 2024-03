$!Seguridad y calidad del paciente, los pilares clave de la medicina intrahospitalaria

La seguridad y calidad del paciente son conceptos intrínsecamente ligados a la excelencia en la atención médica dentro de los hospitales. La primera se refiere a la prevención de errores, accidentes y eventos adversos que puedan afectar la salud del paciente durante su atención médica, mientras que la segunda se enfoca en la prestación de servicios de salud efectivos, seguros, centrados en el paciente y basados en la evidencia. Estos aspectos no solo son cruciales para el bienestar de los pacientes, sino que también inciden en la eficiencia y reputación de las instituciones de salud. Además: ¿Cómo impacta el clima cambiante en las infecciones respiratorias? Así puede prevenir complicaciones La implementación de medidas y protocolos destinados a garantizar la seguridad y calidad del paciente no solo salva vidas, sino que también reduce costos asociados a complicaciones evitables y litigios médicos. A nivel mundial, Estados Unidos se ha destacado como uno de los líderes en la adopción de prácticas enfocadas en la calidad y seguridad del paciente, las cuales han contribuido significativamente a mejorar los estándares de atención y reducir riesgos para los pacientes. Aunque la incontinencia urinaria suele ocurrir con mayor frecuencia a medida que las personas envejecen, pero no es la única causa. Cambios en el estilo de vida y en la dieta pueden mejorar este problema de la vejiga. Pexels / VANGUARDIA Incontinencia urinaria: ¿Cuáles son los mitos y las verdades de esta enfermedad?

No obstante, otros países también han mostrado avances notables en este campo. Canadá, Reino Unido, Australia y varios países europeos han implementado políticas y programas similares con resultados alentadores. En cuanto a Colombia, si bien ha habido esfuerzos significativos para mejorar la seguridad y calidad del paciente, aún hay espacio para crecer. El país ha implementado iniciativas como el Programa de Seguridad del Paciente y la creación de la Superintendencia Nacional de Salud, pero persisten desafíos en términos de acceso a la atención médica, recursos limitados y barreras en la coordinación entre instituciones de salud.

Atención efectiva y de calidad

La sensibilización, la capacitación continua del personal médico y la inversión en tecnología son aspectos clave para seguir avanzando en la mejora de la seguridad y calidad del paciente en Colombia. Es fundamental que el gobierno, las instituciones de salud y la sociedad en su conjunto trabajen en conjunto para garantizar que cada paciente reciba una atención segura, efectiva y de calidad. En el marco del 14ª Simposio Internacional de Calidad y Seguridad del Paciente que comienza mañana en la ciudad de Cali, Astolfo Franco, director Nacional de Calidad y Seguridad del Paciente del Grupo Quirónsalud Colombia, habló sobre el tema,

¿Qué es la seguridad y calidad del paciente y por qué es tan relevante para la medicina intrahospitalaria? La seguridad se refiere a aquella atención que está libre de daños, los profesionales de la salud atendemos pacientes en algunas ocasiones, de manera involuntaria se comenten errores, como por ejemplo: escribir mal un medicamento, administrar por error un medicamento que no es, o en la dosis que no es, colocar un dispositivo equivocado o hacer una intervención equivocada, o en el lado equivocado etcétera, de tal manera que una atención segura es aquella que está libre de daños que puedan causar lesiones, más enfermedades, discapacidades e incluso llegando hasta la muerte. De manera que la seguridad en la atención médica gana relevancia porque busca no agregarle daños a los pacientes, las personas van a las instituciones de salud a que les curen sus problemas de salud, no a que les agreguen problemas por los errores que se cometen de manera involuntaria, evidentemente esta es la relevancia de la seguridad de la atención.

¿Cuáles son algunas de las prácticas que se realizan desde la seguridad y calidad del paciente, para evitar esos eventos adversos? Para garantizar la seguridad al interior de las instituciones hospitalarias, diseñamos intervenciones estructurales, por ejemplo: para que un paciente no se caiga en el baño de la habitación, colocamos en el piso de los baños unas bandas antideslizantes para que no se vaya a resbalar y no sufra una caída que le cause una fractura, o un hematoma intracerebral, otro ejemplo es cuando para identificar a un paciente correctamente. Le colocamos en su mano una manilla con un código de barras que lo identifica; estas son intervenciones estructurales porque estamos requiriendo de procedimientos que cuestan dinero, que necesitan de una inversión al interior de las instituciones. Por otro lado, también hacemos intervenciones de proceso, es decir, cambiamos los procesos que nosotros realizamos para anticiparnos a posibles errores evitando que sucedan. Esos son los dos tipos de intervenciones: intervenciones estructurales o intervenciones en los procesos de atención.

¿Podría darnos más ejemplos sobre lo que sería cada intervención? Otro ejemplo de intervención estructural es adquirir un software electrónico de historia clínica para evitar redactar los medicamentos con letras confusas, llevando a un error en la medicación. En intervención en procesos, para continuar con el mismo ejemplo, cuando se le va a administrar un medicamento a un paciente, es necesario asegurarse de que ese es el paciente, porque a pesar de que nos aparezca que el paciente está en una ubicación, puede que esa cambie porque lo cambiaron de camilla, porque lo subieron a cirugía, o por otro motivo.

¿Qué herramientas recomienda para comenzar a construir un modelo de atención pensado en la persona, cuando se trata de una clínica que apenas está iniciando esos procesos? La primera estrategia es que la junta directiva, o el gerente general estén convencidos de este proceso, debe ser una prioridad gerencial que la institución invierta en seguridad para que sus pacientes no sufran daños parciales. Luego hay gran cantidad de pasos o de recomendaciones en intervenciones de estructura o en intervenciones de proceso, por ejemplo lo primero, es tener claro cuáles son las metas internacionales de seguridad de paciente y segundo, comenzar por el diseño del programa de acuerdo a esas metas internacionales para luego, poco a poco ir agregando objetivos de seguridad, en donde tendrán que agregar personal para trabajar esa seguridad, de tal manera que en poco tiempo o mediano plazo la institución pueda sentirse orgullosa de que está entregando atenciones médicas seguras a todos sus pacientes hospitalizados y ambulatorios.

¿Cuáles son los errores o eventos adversos que ocurren con mayor frecuencia? Colombia es un país que ha venido trabajando en la región latinoamericana como pionero en la seguridad. En Colombia, la clínica Imbanaco es un referente en seguridad a nivel país, y no solamente a nivel Colombia, sino también a nivel latinoamericano, a propósito, debo decir aquí que nosotros hemos recibido el galardón hospital seguro las seis veces que la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas lo ha entregado, así que esta clínica es referente nacional e internacional de seguridad del paciente. En el mundo los eventos adversos así se llama cuando un paciente sufre un daño por un error o por varios errores los eventos adversos están asociados principalmente al uso de medicamentos porque son las prácticas médicas más comunes y más frecuentes en todos los hospitales, eso no ocurre solamente en Colombia sino que ocurre en todos los países de todos los continentes, de manera que los más frecuentes son los errores asociados al uso de medicamentos, posteriormente las infecciones, no es infrecuente que paciente entre a un hospital y adquiera una infección la cual no tenía antes de ingresar, posteriormente están los eventos asociados a las cirugías, o a los procedimientos de intervencionismo.

Por eso es importante al hacer una cirugía, no sólo asegurarse de que es el paciente correcto, sino también que el procedimiento se hará en el lado correcto o en el nivel corporal correcto. También hay otros eventos adversos importantes no infrecuentes, por ejemplo, hoy en los Estados Unidos el suicidio del paciente dentro del hospital es uno de los eventos adversos más frecuentes en ese país y así sucesivamente hay diferentes eventos adversos que ocurren. Otros muy frecuentes son aquellos asociados al diagnóstico, cuando a un paciente no se le hace un diagnóstico correcto hay varios daños, el primero es que no se le tratando el diagnóstico que es, porque no se hizo correctamente y lo segundo es que a causa de ese tratamiento incorrecto está sufriendo o está recibiendo intervenciones médicas o quirúrgicas que le van a causar más daños que no necesitaba.

¿Cuáles son las prácticas de calidad y seguridad más comunes en los hospitales de Colombia? Las más comunes son las prácticas que aseguran las metas internacionales, es decir la identificación correcta de los pacientes, la que asegura que la comunicación entre el personal de salud sea efectiva, la que asegura el uso de medicamentos de alto riesgo, la que asegura que la cirugía se haga en el paciente correcto, con el procedimiento correcto, en el lado y nivel correcto, la que asegura que el paciente no desarrolle infecciones mientras lo atienden en el hospital y la última que asegura que los pacientes no sufran daños por caídas dentro del hospital.

A nivel mundial, ¿cuál es el país que más ha avanzado en la adopción de prácticas enfocadas en la calidad y seguridad del paciente, y cómo se encuentra Colombia? Es difícil decir en qué posición está Colombia porque no hay un ranking de seguridad en el mundo, pero lo que sí puedo decir es que la seguridad del paciente es un tema del día a día muy importante y prioritario en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Canadá y en Australia; básicamente esos serían los países que están en el tope de la seguridad del paciente. En nuestro continente el hospital Albert Einstein en Brasil es posiblemente el mejor y más seguro, Imbanaco también figura como un hospital referente en seguridad en Colombia, es el más seguro, así lo ha reconocido la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, es un hospital que desde hace 20 años ha tomado un rol importante en este aspecto de la atención médica, al punto de convirtiéndose hoy día no solamente en un referente colombiano y latinoamericano, sino ahora también conocido internacionalmente en España, en otros países y en estados de Estados Unidos. A nivel Colombia, los hospitales ya han comenzado a hacer todos los esfuerzos para poder avanzar en el tema, y eventos como éste nos permiten saber qué tan lejos estamos o qué tan posible es que lo implementemos, nos acerca un poco más de la técnica y la teoría, a la implementación real para ver qué tanto lo podemos llevar a cabo.

¿Cómo se conecta la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías con las prácticas de seguridad y calidad del paciente? Hoy día la aplicación técnica de la inteligencia artificial y en sus diferentes formas está tomando mucho lugar en la atención de salud de los hospitales porque con el tiempo estas herramientas se han vuelto alcanzables para nuestros hospitales y fáciles de implementar para que nuestra atención sea mucho más segura. Así que este Simposio Internacional de Calidad y Seguridad del paciente, en su versión 14 está centrado en explorar ese tema, cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a nosotros a ser más seguros y a tener mejor calidad en la atención de los pacientes, para eso traemos conferencistas que hoy día usan la inteligencia artificial en sus procedimientos, el hospital Albert Einstein nos envía a la doctora Claudia Laselva, quién es la referente de implementación de inteligencia artificial en ese hospital. Desde Canadá nos acompañará el doctor Alan Foster, un líder mundial de estos temas de calidad y seguridad e internacionalmente reconocido. Viene de Argentina el doctor Ezequiel García Elorrio que es un experto en el tema de seguridad y calidad del paciente, quien lo expone en todo el mundo. De tal manera que esperamos que este evento pueda entregar conocimiento a los asistentes que son mayoritariamente todos los departamentos de nuestro país sobre cómo implementar herramientas de inteligencia artificial para cada vez cometer menos daños en los pacientes.