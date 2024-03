Las letras ya no importan Residente y su colaboración con Ricky Martin y otros artistas

Residente quien también incursiona en el mundo del cine dirigió todos los videos musicales asociados con el álbum demostrando su habilidad multifacética como cineasta

El renombrado rapero y compositor puertorriqueño, René Pérez, más conocido como Residente, ha vuelto a hacer vibrar el mundo de la música con el lanzamiento de su segundo álbum en solitario titulado 'Las Letras Ya No Importan'. Este esperado proyecto cuenta con la colaboración de destacados artistas como Ricky Martin y Penélope Cruz, entre otros.

El disco, compuesto por 23 canciones, presenta una variedad de estilos y géneros, reflejando la versatilidad artística de Residente. Colaboraciones con Vico C, Rauw Alejandro, Christian Nodal y Arcangel aportan una riqueza adicional a esta obra musical.

Además, el álbum incluye el emotivo homenaje '313', creado en memoria de la amiga cercana de Residente, Valentina, y que cuenta con la participación de Penélope Cruz y Silvia Pérez Cruz. Entre los temas destacados hay algunos éxitos recientes como 'This is not America', premiado por su impacto y relevancia, así como 'Quiero ser baladista' junto a Ricky Martin, y 'Problema Cabrón' en colaboración con WOS.

En el proyecto visual de 'Problema Cabrón', podemos apreciar la participación de destacadas figuras como la actriz española Michelle Jenner, el argentino Alberto Ammann y el serbio Darko Peri. Este nuevo lanzamiento sigue al exitoso álbum debut en solitario de Residente en 2017, titulado simplemente 'Residente'.

El anuncio de 'Las Letras Ya No Importan' llegó a principios de este mes a través de un innovador cortometraje protagonizado por Residente y la actriz española Najwa Nimri, donde se aborda la importancia de las letras en la música y en la vida del artista. Con su estilo único y su compromiso con la innovación artística, Residente continúa consolidando su posición como una de las figuras más influyentes y respetadas en la escena musical internacional./EFE.