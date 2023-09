Este jueves 21 de septiembre se estrena la última temporada de la serie Sex Education

Sex Education ha tocado los delicados no solo desde la producción, sino también fuera de la pantalla con paneles y conferencias en las que participa su creadora y algunos actores.

“Creo que el éxito es una combinación de la honestidad con la que contamos estas historias y con la que mostramos a estos personajes y además que no usamos clichés o las típicas escenas de los dramas cómicos adolescentes. Creo que alteramos las expectativas que muchas personas tenían con respecto a los personajes, los errores que cometen y la manera en que sus historias progresan. El guion es muy ingenioso y entretenido. Es una serie que no se guarda nada: es honesta, directa, cercana y está dirigida a la perfección”, dice su protagonista, Asa Butterfield.

La serie, en su núcleo, trata sobre el amor, la calidez y la amistad, como también sobre lo que significa ser adolescentes y adultos. Hay personajes con los que todos pueden conectarse e identificarse, y eso es muy especial”, concluyó Asa.

Le puede interesar: ¡Son las mejores amigas! Niña y su gallina hacen rutina de porrismo juntas

Queda la expectativa sobre si este final será el adecuado y si en ocho capítulos podrán darle el cierre que merece una serie que se ha mantenido en el top de las más vistas de Netflix. Casos se han visto y los televidentes no olvidan momentos frustrantes como los finales de Lost o Game of Thrones que no fueron los esperados y dejaron más de un sinsabor.

Por ahora, lo único claro es que se acaba Sex Education y que a la televisión le hará falta una serie como esa.