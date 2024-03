$!¡Impactante! Acudió al hospital por una gripe en EE.UU. y le amputaron cuatro extremidades

Víctor Políglota: Un idioma no se estudia, se vive

Aunque no le prestó mucha atención, terminó siendo una infección que rápidamente se transformó en una lucha contra una enfermedad más delicada.

Luego de varios días en una clínica en Texas tuvo que ser inducida a un coma por la gravedad de los síntomas. Esa situación llevó a que sus piernas y manos empezaran a cambiar de color hasta volverse negras, por lo que en junio de 2023 tuvo que ser amputada.

“Soy muy fuerte mentalmente. Simplemente elijo ser feliz, eso no quiere decir que de vez en cuando no tenga una crisis y llore un poco. Pero no dejo que dure mucho”, comentó la mujer.

Esta maestra se muestra optimista, al tiempo que avanza en su proceso de recuperación en compañía de su esposo.

