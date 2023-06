Aunque en su vida privada no era tan fácil. Tenía una fuerte personalidad y la tachaban de arrogante y de altiva, algo que no le importaba porque si algo caracterizaba a la “diosa”, un apelativo usado a menudo para referirse a ella, era una feroz independencia.

Solo hay que volver a ver joyas como “The Philadelphia Story” (1941), “Woman of the Year” (1943) “The African Queen” (1952), “The Lion in Winter” (1969) “On Golden Pond” (1982), para darse cuenta de la variedad de registros de una actriz que hacía parecer todo fácil.

Era inteligente, físicamente deslumbrante justamente porque su belleza no se ajustaba a los cánones de la época, y una defensora a ultranza de la libertad y las mujeres, no en vano su madre, Katharine Martha Houghton Hepburn, fue una líder del movimiento sufragista de Estados Unidos.

Cuando aún no había comenzado su carrera como actriz y tenía solo 21 años, en 1928, se casó con un empresario, Ludlow Ogden Smith, a quien hizo cambiarse el apellido, por Ogden, porque le parecía muy aburrido llamarse Katharine Smith. Un matrimonio que duró muy poco, aunque no se divorciarían hasta 1934.

Luego llegaría el multimillonario, productor, director y piloto Howard Hugues, con el que mantuvo una apasionada relación que quedó reflejada en la película “The Aviator” (2004).

En una biografía escrita por Charlotte Chandler, la actriz aseguró que Hugues había sido su mejor amante. Pero el hombre que marcó su vida fue Tracy, un machista que poco tenía que ver con la mentalidad de Hepburn.

Pero pasaron juntos 25 años, hasta la muerte del actor en 1967. “Tracy nunca me dijo que me quería. Si lo dijo, no me acuerdo, aunque siempre fui reacia a creerlo. Vivimos de una forma muy abierta, nunca me molestó tener una relación con un hombre casado y tanto su mujer como yo vivimos ignorándolo mutuamente”, afirmó la actriz en la entrevista con Bárbara Walters.