$!Los ocho datos más curiosos de Diomedes Díaz en su cumpleaños

Hoy, 26 de mayo, no es cualquier fecha para los seguidores de Diomedes Díaz, pues ese día nació “un niñito en el año 57”. Hoy, el cantante de vallenato cumpliría 66 años.

1. Su canción más escuchada en Colombia es “Amarte más no pude”, canción que, en un principio, no gustó a ninguno de los integrantes de la agrupación. No obstante, Diomedes insistió en su grabación y terminó convirtiéndose en un éxito.