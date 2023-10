“Yo lo agarré, le levanté la cara y le dije que abriera la boca para que no se ahogara con la sangre. Le hablaba, le decía que se iba a salvar, me miraba y yo le decía que me llamaba Alejandra y lo iba a ayudar”, señaló la mujer.

“Como no aparecieron familiares, los doctores me avisaron a mí. Me dijeron que no pudieron hacer más, que tenía los pulmones colapsados porque la herida que le hicieron en el pecho le ocasionó un sangrado y había muerto. Por más que hice todo lo posible por salvarlo, no pude”, concluyó la ciudadana en medio de su dolor.

La Policía en su reacción y gracias a los señalamientos de la testigo logró capturar al agresor. Esta persona de 39 años quedó a disposición de la Fiscalía y este viernes 27 de octubre será presentado en audiencias ante un juez.

El Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía hizo presencia en el lugar de los hechos para recopilar evidencias, así como también para realizar la diligencia del levantamiento del cadáver, que fue llevado a las instalaciones de la morgue en Medicina Legal.