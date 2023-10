Mataron un hombre con unas tijeras tras una discusión por unas monedas en Floridablanca

Una mujer testigo de los hechos aseguró que el crimen se dio luego de que ella le dio unas monedas al hoy fallecido.

“El asesino quiso quitarle unas monedas que yo le regalé al muchacho, lo hirió con unas tijeras y el chico cayó en mis pies, trató de pararse, pero el tipo le ocasionó la otra puñalada y le quitó las monedas”, expresó la ciudadana.

La mujer, con ayuda de otras personas, llevó a José Manuel a la Clínica Guane, ubicada a dos cuadras del lugar en donde sucedió la riña.

“Yo gritaba para que me ayudaran a llevarlo a la clínica y nadie me ayudaba. Tuvimos que cargarlo y llevarlo para que no se muriera, pero no fue posible”, agregó.

Allí, pese a los esfuerzos del personal médico, minutos después el hombre de 36 años perdió la vida.

En la reacción de la Policía, se logró ubicar y capturar al señalado agresor. Esta persona de 39 años quedó a disposición de la Fiscalía.

El Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía hizo presencia en el lugar de los hechos para recopilar evidencias, así como también para realizar la diligencia del levantamiento del cadáver en el centro médico.