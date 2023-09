Habló una de las víctimas

Una de las víctimas fue un habitante de Puerto Wilches quien se encuentra en España y le aseguró a Vanguardia que conoció a alias ‘Diana’ y a su pareja sentimental porque tienen varios negocios de venta de ropa en esa población santandereana y bajo esa fachada ofrecían llevar a ciudadanos a España.

“La señora es de Girón y el marido de Puente Sogamoso en Puerto Wilches. Creo que con el dinero de las estafas montaron los almacenes. A mí me pidieron 4 mil euros por el alquiler de una casa en Barcelona y que me entregaban documentación para empezar a trabajar. Me engañaron y ahora esperar qué va a pasar”, dijo la víctima.

Además, se conoció que a algunos de los ciudadanos que llegaron a España les dieron papeles legales, pero que eran de otras personas para que pudieran trabajar en actividades domésticas.