Dexter Reed, el joven asesinado a 96 tiros en un minuto por la policía estadounidense

Agentes de policía no uniformados en Chicago dispararon casi 100 veces a un hombre en menos de un minuto durante una parada de tráfico que resultó en la muerte del conductor y un policía herido.

El 21 de marzo, la policía detuvo un vehículo en la calle West Ferdinand del Distrito 11 en la ciudad de Illinois después de que el conductor, identificado como Dexter Reed, de 26 años, no llevaba puesto el cinturón de seguridad.

Los vídeos capturados por cámaras policiales muestran a Reed abriendo y cerrando la ventana de su vehículo, negándose a salir mientras cinco agentes, vestidos de civil, le daban órdenes y empuñaban sus armas de fuego.

Según la Oficina de Responsabilidad Policial Civil (COPA), fue Reed quien disparó primero e hirió a uno de los agentes, y luego los policías dispararon aproximadamente 96 veces en unos 41 segundos.

La balacera continuó incluso después de que Reed saliera de su vehículo y cayera al suelo, añadió COPA. Un agente efectuó al menos 50 disparos.

El abogado de derechos civiles Steven Hart, quien también representa a la familia Reed, expresó que el video publicado por COPA plantea numerosas preguntas.

“¿Por qué los agentes tácticos saltaron de un coche de policía sin distintivos con armas en la mano por una simple infracción de tráfico por no usar el cinturón de seguridad?” preguntó. “Apuntaron con armas a la cara por no llevar el cinturón de seguridad. Para nosotros, para la familia, eso parece desproporcionado. Parece pretextual. Hay un problema con la vigilancia policial en esta ciudad cuando cinco agentes tácticos saltan de un coche de policía sin distintivos, empuñando sus armas hacia un joven que no llevaba el cinturón de seguridad”.

¿Quién era Dexter Reed?

La familia de Reed, de 26 años, lo caracterizó como un joven apasionado por el baloncesto, que disfrutaba de la comida saludable y cocinaba para su familia. Aspiraba a ser locutor deportivo después de contribuir al éxito del equipo de Westinghouse College Prep High School, llevándolo a un campeonato regional en 2016, y luego jugando para el equipo de Morton College en Cicero.

Según registros públicos, Reed fue arrestado dos veces el año pasado. En junio, fue arrestado por un delito menor de robo, acusado de robar una camisa de diseñador valorada en $950 de una tienda Saks Fifth Avenue en Magnificent Mile. En julio, fue arrestado por cargos relacionados con armas, después de que la policía y los fiscales afirmaran que llevaba un arma cargada al festival Windy City Smokeout, a pesar de no tener una tarjeta FOID válida ni una licencia de portación oculta.

Según Kersten, el día del tiroteo con la policía, Reed conducía hacia el oeste por la cuadra 3800 de West Ferdinand Street cuando cinco agentes vestidos de civil asignados a una unidad táctica, que conducían un coche patrulla sin distintivos, lo detuvieron porque, según afirmaron, no llevaba puesto el cinturón de seguridad.

Cuando los agentes rodearon su automóvil y comenzaron a interrogarlo, Reed inicialmente obedeció sus órdenes de bajar la ventana, pero luego comenzó a subirla nuevamente. Cuando los oficiales le ordenaron que abriera las puertas, se escucharon disparos y un oficial se paró en el lado del pasajero de la camioneta de Reed e inmediatamente cayó al suelo.

Luego, se vio a varios oficiales corriendo para cubrirse y disparando hacia la camioneta de Reed, antes de que él saliera y caminara hacia la parte trasera del vehículo, mientras los oficiales continuaban disparándole hasta que cayó al suelo.

Esta zona registra enfrentamientos previos

La zona policial donde ocurrió el incidente ha registrado siete tiroteos policiales desde 2015, lo que la convierte en una de las pocas zonas con más de seis tiroteos policiales en ese mismo período. Los agentes del distrito de Harrison en su conjunto también han detenido más automóviles y han disparado sus armas con más frecuencia que los agentes de otros distritos en los últimos años. Esto no es sorprendente, ya que el área tiene una de las tasas más altas de violencia armada en general en la ciudad.