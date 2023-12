Investigación revela que los simios no olvidan a sus amigos

Los simios reconocen a miembros de su grupo aunque lleven más de 25 años sin verse, lo que supone la memoria social más duradera jamás documentada en animales, comparable a la humana, según un estudio publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences' (PNAS).

El estudio, liderado por la Universidad Johns Hopkins y realizado con chimpancés y bonobos, demuestra que estos simios tienen una memoria social similar a la nuestra, y que no solo reconocen fotos de antiguos compañeros de grupo a los que no han visto en décadas, sino que, además, se muestran entusiasmados cuando las imágenes que ven son las de sus amigos.

"Nos gusta pensar en nosotros, los humanos, como criaturas únicas y especiales con increíbles capacidades intelectuales muy distintas de las de cualquier otro animal en la Tierra, pero este estudio nos demuestra lo parecidos que somos a los chimpancés y los bonobos", subraya Laura Lewis, bióloga de la Universidad de California en Berkeley.

lea: ¿Sabes cada cuánto debes regar tus cactus? Aquí una guía completa de cuidados

El equipo realizó el estudio con chimpancés y bonobos en el zoo de Edimburgo (Escocia), el zoo de Planckendael (Bélgica) y el santuario de Kumamoto (Japón).

Los investigadores recogieron fotografías de simios que habían cambiado de zoológico o que habían muerto, individuos que los participantes no habían visto desde hacía al menos nueve meses y, en algunos casos, hasta 26 años.

Después, se les ofrecía un zumo y, mientras lo bebían, les mostraban dos fotografías, una de un simio que habían conocido y otra de un desconocido. Mediante un dispositivo de seguimiento ocular no invasivo, medían hacia dónde miraban los simios y durante cuánto tiempo.